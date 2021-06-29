طريقة عمل كريم الألوفيرا والفازلين لإزالة التجاعيد وترطيب البشرة

يعد كريم الألوفيرا والفازلين ، من مستحضرات التجميل الرائعة في حل جميع المشاكل التي تواجه البشرة الدهنية والجافة، حيث يعمل على محاربة الشيخوخة المبكرة، كما يعمل على إزالة التجاعيد والتخلص من التصبغات والبقع الداكنة، والتخلص من البثور، وحبوب الشباب التي تؤرق الكثير من الأولاد والبنات خلال فترة المراهقة، وتؤثر على حالتهم النفسية، وعدم الثقة في النفس، وتحضير الكريم في البيت يضمن لنا أن خلوه من أي مواد كيميائية تسبب الحساسية والتهابات للجلد، وتحضير الكريمات الطبيعية بالمنزل سوف يوفر لنا المبالغ المالية الكبيرة التي تصرف في شراء الكريمات، والتي تكون باهظة الثمن، وفاعليتها قليلة في علاج مشاكل البشرة، بعكس الكريمات الطبيعية التي تكون تكلفتها زهيدة، وأمنه على البشرة والجلد.

وهناك العديد من الكريمات الطبيعية التي يتم صناعتها من مواد طبيعية، وحققت نجاح كبير في علاج جميع المشاكل التي تتعرض لها البشرة، ومقاومة جميع الأمراض الجلدية، مثل كريم لبان الذكر الذي يعتبر كولاجين طبيعي، يعمل على ترطيب البشرة وتنعيمها وتجديد خلايا الجلد الميت، وكريم النشا والفازلين الذي يحارب التجاعيد ويعم على تفتيح البشرة، وكريم القهوة والفازلين الذي يستخدم في تبييض البشرة ويعمل على ترطيبها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الألوفيرا والفازلين الذي يعمل على محاربة ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، كما يعمل على ترطيب البشرة، والقضاء على البقع السوداء.

مكونات كريم الألوفيرا والفازلين

يحتوي هذا النوع من الكريمات على مكونات رخيصة الثمن وسهلة التحضير في المنزل وهى كما يأتي:-

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ربع كوب فازلين طبي.

كوب واحد زيت جوز هند.

2 ملعقة كبيرة زيت لوز.

20 نقطة زيت ياسمين.

طريقة تحضير كريم جل الصبار

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الألوفيرا والفازلين الرائع في إزالة التجاعيد ومحاربة الشيخوخة المبكرة وتفتيح البشرة في وقت قياسي وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع فيه الفازلين، ثم نقوم بوضعه على النار حتى يذوب تماماً، ثم نضيف إليه زيت جوز الهند. نرفع الوعاء من على النار مباشرة بعد وضع زيت جوز الهند. نقوم بإضافة جل الصبار، وزيت اللوز، ثم نضع زيت الياسمين، ثم نقوم بتقليب جميع المكونات حتى تتداخل مع بعضها تماماً. نحضر علبة زجاجية فارغة محكمة الغلق ونضع فيها الكريم، ثم نضعه بالثلاجة لحين الاستخدام. نقوم بوضع الكريم على البشرة يومياً قبل النوم، حتى نحصل على نتائج جيدة ورائعة.

فوائد كريم الألوفيرا والفازلين للبشرة

يحتوي كريم جل الصبار على العديد من الفوائد الرهيبة للجسم وهى كما يلي:-