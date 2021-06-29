كيفية عمل قهوة ستاربكس في البيت 3 خطوات فقط وبمكونات متوفرة في البيت

قهوة ستاربكس المميزة يسعى الجميع دائما إلى شرائها، وجميعا نعلم أن ستارباكس لدية مشروبات غالية جدا والميزانية لا تسمح بالشراء منة كل يوم، ولكن في هذه الأيام الحارة لا نتخيل انفسنا أبدا ألا وقهوة ستار باكس المثلجة في يدينا، لذلك سنوفر لك في هذه المقالة وصفات مشروبات ستار باكس تصنعها في المنزل بأقل تكلفة ممكنة.

قهوة ستاربكس

يمكنك التعرف أيضا على طريقه عمل مشروبات ستاربكس غير موجودة في المقالة، حيث قرع سبايس لاتيه أحد ابتكارات ستاربكس التي ستتوفر هذا الخريف فقط: Pumpkin Spice Latte. مع نصائحنا يمكنك بسهولة تقليد مشروب ستاربكس في المنزل والطعم اروع من المحل والمكونات هي:

1 شوت إسبرسو.

1 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون.

ملعقة واحدة صغيرة قرفة.

1 ملعقة صغيرة هريس يقطين (يقطين مهروس ذاتيًا أو مشترى).

1 رشه من جوزة الطيب المبشور.

250 مل حليب ساخن.

إذا لزم الأمر رش الكريم.

تحضير الإسبريسو المثالي للقهوة ثم تسخين الحليب.

ضعي المكونات في وعاء صغير واخلطيها مع 3 ملاعق صغيرة من الماء.

ثم حركى خليط التوابل وهريس اليقطين في الحليب معًا تدع كل شيء يغلي.

ثم تصب الحليب الساخن في كوب وتضيف الإسبرسو.

يجب تقليب كل شيء جيدًا مرة أخرى ويمكن بعد ذلك تغطيته بكريم الرش.

يمكنك رش الكريمة بالقرفة أو غيرها من توابل الخريف والشتاء إذا أردت.

طريقة تحضير القرع سبايس لاتيهكراميل ماكياتو

هل ترغب في صنع مشروبات starbucks الشهيرة بنفسك؟ ثم بالطبع لا ينبغي أن يكون الكراميل ماكياتو مفقودًا في الأيام الباردة، تحضر القهوة الحلوة واللذيذة الدفء من الداخل بشكل مريح والمكونات هي:

شوت اسبريسو.

250 مل حليب.

10 مل شراب فانيليا.

10 مل شراب كراميل.

طريقة تحضير كراميل ماكياتو

كالعادة، يمكنك أولاً تكريس نفسك لإعداد الإسبرسو الخاص بك.

ثم نضع شراب الفانيليا والكراميل في كوب كبير.

بالنسبة لماكياتو، نوصي بزجاج سميك الجدران حتى لا تحرق نفسك بالمشروب الساخن.

الخطوة التالية هي تسخين الحليب وإرغائه. ثم تصبهم في الكوب مع الشراب.

ثم تترك الإسبريسو يعمل بحذر على طول حافة الكوب حتى يستقر بين الحليب الدافئ وطبقة الرغوة.

يمكنك تزيين رغوة الحليب بشراب الكراميل لأطلاله رائعة.

صنع القهوة بطريقة صحيحة

من أجل ضمان المذاق اللذيذ كما هو الحال في ستاربكس، ينطبق ما يلي كلما كانت الحبوب طازجة، كان الإسبريسو أفضل وكلما كان صنع ستاربكس بنفسك ألذ في النهاية.