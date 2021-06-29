ماسك المانجو لتنعيم وتقشير البشرة والتخلص من التصبغات وحب الشباب،

من منا لا يحب المانجو تلك الفاكهة الساحرة التي تأثر القلوب ننتظرها فى فصل الصيف للاستمتاع بطعمها الرائع.

المانجو من أفضل الفواكه الصيفية ولها فوائد عظيمة منها الوقاية من السرطان وتقليل نسبة الكوليسترول

وتعمل على تقوية المناعة لاحتواءها على فيتامين سي بنسبة كبيرة،

الجدير بالذكر أن فاكهة المانجو مليئة بالعناصر الغذائية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والفسفور.

والعديد من الفيتامينات مثل فيتامين ج وفيتامين أ وحمض الفوليك

يعتبر المانجو من الفواكه الهامة لصحة البشرة حيث تحتوى على عناصر طبيعية تمنح الترطيب للبشرة

وتساهم بشكل كبير فى تنعيم وتنقية البشرة من الشوائب وإزالة التصبغات.

فوائد المانجو لتفتيح وتبييض البشرة ومنحها النضارة والنقاء

المانجو له فوائد متعددة لصحة الإنسان حيث تلعب دور هام فى تعزيز صحة القلب بتخفيض ضغط الدم والكوليسترول.

وتساعد فى عملية الهضم لغناها بالألياف ولها أهمية كبيرة للبشرة والشعر، وتحفز من إنتاج الكولاجين للحد من علامات الشيخوخة.

يعمل المانجو على ترطيب البشرة حمايتها من الجفاف ويدخل فى العديد من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة.

كما يحارب التجاعيد وعلامات الشيخوخة بفضل المواد المضادة للأكسدة، ويحسن من صحة البشرة ويحميها من التصبغات وحب الشباب.

ماسك المانجو لتقشير البشرة

ذلك الماسك فعال جدا فى تنظيف وتقشير البشرة وهو وصفة لكل عروسة مقبلة على الزواج.

ولماسك المانجو دور حيوي فى الحفاظ على شباب البشرة وحمايتها من التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

ثمرة من المانجو صغيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقتان من الحليب.

يتم هرس ثمرة المانجو جيدا ثم يضاف إليها العسل والحليب وتمزج تلك المكونات جيدا حتى تتجانس

يوضع الماسك على بشرة نظيفة ويترك لمدة عشر دقائق قبل أن يشطف جيداً.

يراعى شطف الماسك بماء بارد وبرفق فى حركات دائرية.

يجب مراعاة عدم تقشير البشرة بكثرة حتى لا تفقد الزيوت الطبيعية وتصاب بالجفاف.

مكونات ماسك المانجو لتقشير البشرة وطريقة التحضير والاستخدامماسك المانجو ودقيق الحمص للتخلص من التصبغات

يتم هرس ثمرة المانجو ويضاف إليها ملعقتين من دقيق الحمص وملعقة عسل وملعقة صغيرة من اللوز المطحون.

يمزج المكونات السابقة جيد لتكوين خليط متجانس أشبه بالعجينة.

يوضع على البشرة لمدة ربع ساعة ثم يشطف بالماء البارد.

تكرر تلك الوصفة مرتان فى الأسبع للحصول على أفضل النتائج.