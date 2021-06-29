طرق الحفاظ علي شباب البشرة وتعزيز نضارتها وجمالها

طرق الحفاظ علي شباب البشرة، حيث أن البشرة دائماً ما تختلف مع تقدم العمر، ولهذا الكثير من النساء تبحثن عن طرق الحفاظ عليها طبيعياً دون وقت أو مجهود، فهذا ما نتحدث عنه خلال موضوعنا، حيث نقدم لكم أهم الوسائل التي تحتفظ علي نضارة البشرة والفيتامينات اللازمة لتعزيز جمالها، كما نقدم لكم بعض النصائح للحصول علي بشرة صحية خالية من عيوب الجلد كحب الشباب وأثار تلك الحبوب، التجاعيد المبكرة، تشققات الجلد، وغيرهم من المشاكل الأخري.

طرق الحفاظ علي شباب البشرة

هناك أساسيات للمحافظة علي جمال البشرة والمحافظة علي صحة الجسم بشكل عام، فعند اتباع كافة العادات الآتية ستحصلي علي بشرة مثالية كبشرة الطفال، أول تلك الأساسيات:

فيجب الالتزام يومياً بتناول وجبة الإفطار بشكل أساسي، كما يجب تناول الأطعمة التي تحتوى علي فيتامين هـ الذي يعزز صحة الجلد، وذلك لأنه يحتوى علي مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات الجليدية، فيمكن الحصول علي ذلك الفيتامين من الخضار الورقية، والمكسرات، والزيوت النباتية كزيت الزيتون. يجب تناول الأطعمة التي تحتوى علي السيلينوم الذي يعمل علي حماية البشرة من التجاعيد المتقدمة، وهو موجود بالأسماك كالسردين وسمك التونة، واللحم، وأيضاً المكرونة وبعض أنواع الخضار كالفطر. يلزم تناول الأطعمة التي تحتوى علي مضادات الأكسدة كالخضار الورقية، والطماطم، والبنجر، وأيضاً بعض أنواع الفواكهة، والمشروبات كالشاي الأخضر.

الإكثار من تناول الماء يومياً

إتباع نظام غذائي سليم

الماء يحافظ علي توازن الجسم وحمايته من الجفاف الذي يعتبر المسبب الرئيسي للتجاعيد ولمشاكل عديدة في الجسم، ولهذا يجب تناول علي الأقل مقدار ثمانية أكواب يومياً، حيث يعمل الماء علي محاربة التجاعيد والخطوط الرفيعة، ترطيب البشرة طبيعياً والحفاظ علي نضارتها، التخلص من السموم المسببة للالتهابات وظهور الحبوب بالوجه، ومعالجة حب الشباب، فيجب تناول الماء وأيضاً الإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوى علي الماء كإحدى مكوناتها كالبطيخ والبرتقال، وأيضاً العصائر الطبيعية.

حماية البشرة من أشعة الشمس

تعرض الجلد للشمس بشكل مستمر يسبب تلف البشرة وظهور التجاعيد المتقدمة، حيث يجب تجنب التعرض لها خاصةً في فصل الصيف من الساعة العاشرة صباحاً حتي 2 ظهراً، وذلك لأنها تكون في قيمة حرارتها، فيجب مراعاة ذلك الأمر.