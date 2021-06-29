أفضل طريقة كريب النوتيلا بأشهى طعم وأسهل طريقة

الكريب من أسهل وأبسط المأكولات التى نجهزها فى المنزل فنلاحظ أن الكثير منا يقومون بشراء الكريب بجميع أنواعه من المحلات، ولكننا بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة داخل كل منزل نقوم بتحضيره في المنزل بكل سهولة وبمذاق أكثر من رائع بل أفضل بكثير من شراء من الخارج، غير أنه مضمون نظافته وسوف نتعرف خلال الأسطر القليلة القادمة على طريقة عمل كريب النوتيلا في المنزل فتعالوا معنا.

مكونات طريقة عمل وتحضير كريب النونيلا:

الكريب يعد نوع من أنواع البان البان كيك الرقيق ويعتبر المطبخ الفرنسي هو أول من قام بتحضير عجينة الكريب، ولكي نقوم بتحضير كريب النوتيلا نحتاج إلى هذه المكونات:

إحضار كمية من السكر البودر.

نقوم بشراء كوب وربع من الدقيق، وست بيضات.

نجهز كوبين من الحليب، وشوكولاته نوتيلا قابلة للدهن.

نقوم بتحضير ملعقة صغيرة من الفانيليا، وثلث كوب من الزبدة، وقطع مارشميلو صغيرة للحشو.

كيفية إعداد وتحضير كريب النوتيلا:

معظم أطفالنا يعشقون تناول الحلويات أفضل بكثير من تناول المأكولات المالحة لذا نود أن نفيدكم بكيفية تحضير كريب النوتيلا في المنزل وكل ما نفعله إتباع هذه الآتي:

نحضر إناء متوسط الحجم ونضع فيه البيض والحليب والفانيليا والزبدة ونقلبهم جيدا. نقوم بوضع الدقيق مع الإستمرار في التقليب لحين الحصول على خليط متجانس دون تكتلات نهائياً، ومن الأفضل تصفيه الخليط بمصفاه. نحضر مقلاه ويفضل أن تكون تيفال، ونضعها على نار متوسطة الحرارة للعمل على تسخينها. نقوم بدهنها بقليل من الزيت. نقوم بوضع كوب من الخليط ونوزعه جيدا في المقلاه. نتركه لمدة دقيقتين أو أكثر بقليل، ثم نقلبه على الوجه الآخر لمدة دقيقة. نقوم بوضع شوكولاته النوتيلا والمارشميلو، ونلفها جيدا. نضعها فى طبق التقديم ونقوم برش سكر باودر فوقها ونتناولها.

كما أن هناك العديد من أنواع كريب الحلويات الشهيرة والتي يمكن اعدادها في المنزل بكل سهولة وعدم شراؤها من الخارج حفاظاً على صحة أولادنا، فمن هذه الأنواع الشهيرة كريب الشوكولاتة البيضاء وكريب الشوكولاتة والكريمة وكريب الشوكولاتة وهذه الأنواع سوف نشرحها بالتفصيل في مقالات قادمة لذا عليكم متابعتنا باستمرار.