كريم خارق لبشرة بيضاء متوهجة خالية من العيوب من الدهنة الأولى !

كريم خارق لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد فور استخدامه رائع لعلاج شيخوخة البشرة وتفتيحها بسرعة، كذلك يعالج جروح البشرة بشكل سريع وكذلك له دور فعال في ترطيب البشرة، حيث أنه يحتوي على فيتامينات ومعادن تجعل بشرتك بيضاء متوهجة خالية من العيوب، فهذا الكريم مكونه الأساسي هو مكون غذائي نباتي ويعد أيضاً من المكونات الغنية بالاوميجا 3، حيث يمد البشرة بالعديد من الفوائد ويساعد في ترطيبها ويحميها من الجفاف مما يساهم في تصفيتها وتفتيح لونها، وأيضاً يعمل على جعل البشرة مشدودة ويحميها من الترهلات.

كريم طبيعي خارق لشد وتبييض البشرة

عليكي تجهيز مكونات الكريم أولاً وهي عدد 2 ملعقة مملوءة من بذور الكتان، كوب متوسط من الماء ويفضل إستخدام الماء المعدني أو الماء المفلتر حتى نكون متأكدين من نظافته وعدم وجود شوائب داخله، ملعقة من جل الصبار، كبسولة من فيتامين هاء. نبدأ إذن بوضع الماء وبذور الكتان في إناء قابل للطهي، ثم يتم وضعه على نار هادئة مع استمرار التحريك بإستخدام ملعقة خشبية، ويترك حتى يتم الغليان وتغيير قوام الماء إلى جل وبهذا نكون قد حصلنا على هلام بذور الكتان، وباستخدام مصفاة دقيقة الثقوب يتم تصفية المغلي مع الضغط جيداً للحصول على جل بذور الكتان.

بوتوكس طبيعي للوجه

هذا الهلام الذي قمنا بتحضيره بكل سهولة يعتبر بوتوكس طبيعي للبشرة، لأنه يعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين بالبشرة وبالتالي يجعل البشرة مشدودة ونضرة ويحارب التجاعيد، وبذور الكتان المتبقية من عملية التصفية يمكنك طحنها جيداً وعمل تدليك لفروة الرأس بها حيث أنها تعالج جميع مشاكل الشعر وترطبه. يتم أخذ مقدار أربعة ملاعق كبيرة من جل أو هلام بذور الكتان ويوضع في علبة زجاجية، ويضاف إليه جل الصبار وكبسولة فيتامين هاء ويتم الدمج جيداً للحصول على قوام كريمي.

يمكنك إستخدام هذا الكريم على بشرة الوجه أو الرقبة بالاضافة إلى اليدين أيضاً. ليلاً بعد تنظيف البشرة بالغسول يطبق الكريم على بشرة الوجه بالكامل مع عمل مساج حتى تتشرب البشرة الكريم ثم يترك حتى الصباح، وفي الصباح يغسل الوجه برفق كالمعتاد ولكن بالماء فقط، يمكنك الاحتفاظ بالكريم في علبة زجاجية نظيفة ويتم وضعه في الثلاجة، يكرر الكريم يومياً للحصول على أفضل النتائج في أسرع وقت ممكن.