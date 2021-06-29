أقوي كريم اساس طبيعي عالي التغطية للقضاء على عيوب البشرة نهائياً

وجدنا أقوي كريم اساس طبيعي عالي التغطية من المنزل وبمكونات طبيعية، الكثير من النساء يعانون من وجود بعض المشاكل في بشرتهم، لذلك يفضلون أن تخفي بكريمات الأساس، ولكن هذه الكريمات يوجد بها العديد من المواد الكيميائية التي تضر بشرتهم على المدى البعيد، لذلك يفضلون استخدام كريمات الأساس الطبيعية، وهذا ما وفرناه لكم.

أقوي كريم اساس طبيعي عالي التغطية

مع انتشار وصفات عديدة للكريمات الاساس الطبيعية، وجدنا لكم أهم وأفضل تلك الوصفات التي تساعدك على القضاء على مشاكل البشرة، ومن هذه الوصفات ما يلي:

الوصفة الأولي

المكونات

ملعقة كبيرة قرفة مطحون.

ملعقة صغيرة جنزبيل.

5 معالق نشا.

زيت الزيتون.

زيت جوز الهند.

كاكاو.

طريقة التحضير

تقومين بخلط جميع المكونات الجافة مع بعضها البعض جيدًا، ثم تقومين بإضافة زيت الزيتون و زيت جوز الهند بالتدريج، حتى تحصلين على كريم متماسك، ثم يوضع في وعاء محكم الغلق، ويستعمل حسب الحاجة.

اقرأ أيضاً: كريم مزيل الشعر بمكونات طبيعية في بيتك ونصائح لتقليل ظهور الشعر

الوصفة الثانية

المكونات

ملعقة كبيرة زبدة الشيا.

ملعقة كبيرة كاكاو.

ملعقة جوز الطيب.

زيت الجوجوبا.

زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

تقومين بخلط جميع المكونات الجافة مع بعضها، ثم يضاف زيت جوز الهند والجوجوبا بالتدريج حتى تحصلين على خليط كريمي، ثم يوضع في علبة محكمة الغلق ويستعمل.

نصائح وتعليمات باستعمال كريم الأساس

هناك بعض التعليمات التي يجب معرفتها قبل استخدام كريم الأساس، ومن هذه النصائح ما يلي:

اختيار كريم أساس مناسب لبشرتك ومناسب لون بشرتك. أن تكون مكوناته خالية من التصبغات. يجب أن يحفظ في وعاء محكم الغلق، ومكان بارد بعيد عن أشعة الشمس. ترك كريم الاساس الطبيعي حتى يجف قبل الاستخدام. يفضل استخدام كريم الأساس بالاسفنجة لكي يتم توزيع بشكل جيد على الوجة والرقبة. يفضل استخدام كريم مرطب قبل استعمال كريم الأساس.

وهكذا نكون قد عرضنا أقوي كريم اساس طبيعي عالي التغطية بمكونات طبيعية من المنزل.