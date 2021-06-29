اقوى كريم طبيعي لفرد الشعر المجعد والخشن والهايش للكبار والصغار ومكونات من بيتك

اقوى كريم طبيعي لفرد الشعر المجعد والخشن والهايش والمكونات متوفرة في بيتك، تعاني الكثير من الفتيات من الشعر المتضرر من الصابغات أو البروتين أو الفرد الصناعي والكيماوي وتلك المواد تعمل على تلف الشعر وإلحاق الضرر به لكن الكريم الموجود معنا اليوم كريم خرافي بمعني الكلمة ومناسب لجميع الأعمار كبار وصغار، فضلاً عن ذلك أن ذلك الكريم يعمل على فرد الشعر وإعطائه ملمس ناعم حريري وإضافة فوائد صحية للشعر ورائحة جميلة وعطرية أيضًا وسوف تقومين بتنفيذه دون الحاجة لغسل الشعر بعده من الممكن تركه على الشعر ولا خوف منه، لكن يتم استخدامه على الأطراف مع الابتعاد عن فروة الرأس إذا كنتي لا تريدين غسل شعرك، أما إذا كنتي تريدي غسل الشعر فادهني الكريم على الشعر بأكمله من الجذور وحتى الأطراف.

اقوى كريم طبيعي لفرد الشعر المجعد

إن مكونات الكريم الموجودة معنا اليوم مكونات سهلة وبسيطة ويمكن الحصول عليها بسهولة من أي محل عطارة فضلاً عن أن كريم فرد الشعر الطبيعي ممتاز لتغذية الشعر وعلاج الشعر التالف والمجعد والخشن.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا الخام من عند العطار.

ملعقة صغيرة روز ماري.

نصف ملعقة كبيرة من اللافندر.

ملعقة صغيرة من زيت الورد.

نأخذ زبدة الشيا ونضعها في إناء. نضع الإناء في وعاء أكبر منه به ماء ساخن. نضيف الروز ماري واللافندر إلى زبدة الشيا ونغطيها حتى تذوب تمامًا. ثم نحضر علبة نظيفة وفارغة ونصفي بها خليط زبدة الشيا الموجود لدينا. بعد ذلك نضيف زيت الورد ولو متوفر لدينا فيتامين E نضيف كبسولتين مش متوفر نكتفي بزيت الورد. نترك الخليط يبرد وسوف يتحول إلى كريم ولن يبقى سائل ويمكن حينها استخدامه.

المكوناتطريقة التحضير

يمكن استخدام كريم فرد الشعر على الشعر المبلل بالماء أو الشعر الخشن. ويفضل استخدامه على شعر جاف وخشن للتحكم في الكمية. حيث نأخذ كمية مناسبة من كريم فرد الشعر الطبيعي على راحة اليد. بعد ذلك نقوم بوضع الكريم على الأطراف مع السحب والتمليس جيدًا. ويترك الكريم على الشعر عادي بدون غسله. من الممكن أن نقوم بوضع الكريم على الشعر بأكمله ولكن نغسل الشعر بعدها بساعتين أو ثلاثة حيث وضع الكريم على الشعر وملامسته لفروة الرأس قد يسد مسامات الشعر لذلك يفضل غسله إذا وضع على الشعر بأكمله.

استخدام كريم فرد الشعر الطبيعي