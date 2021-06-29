طريقة عمل كريم القهوة والصابون الحل السحري لتفتيح الوجه وإزالة التجاعيد

كريم الصابون والقهوة ، من الخلطات الطبيعية التي تمنح البشرة النعومة والترطيب، وتزيل التجاعيد بشكل سريع، وهى خلطة فعالة تتغلغل داخل مسام الوجه فتزيد من نضارته وتجعله مثل بياض القطن، وهى تتكون من بعض المكونات البسيطة التي لا ترك أثر على الوجه ولا تسبب اي أضرار على مدي استخدامها، وسوف نقدم لكم خلطة طبيعية من المنزل تساعد على تفتيح بشرتك وتجعلها أكثر نظافة، وتساعد على إزالة التجاعيد منها بشكل أفضل من الكريمات الأخرى التي تحتوي على مواد كيمائية ضارة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم القهوة والصابون الحل السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة وبسيطة في البيت.

مكونات كريم القهوة الصابون

سوف نتعرف على مكونات الكريم التي تمنح وجهك النضارة والتفتيح وهى كما يلي:-

ثلاث ملاعق من صابون الجلسرين المبشور. ملعقة كبيرة من ماء الورد. ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة. مقدار ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. نصف كوب من الماء الساخن.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم القهوة والصابون السحري لتفتيح البشرة بخطوات بسيطة وهى كالتالي:-

نحضر علبة كبيرة فارغة ثم نضع الصابون المبشور، والماء الساخن ونقلبهم مع بعض حتى يذوب الصابون ويصبح مثل الكريم.

ثم نضيف ملعقة النشا، وماء الورد، وملعقة القهوة ونقلبهم مع بعض حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

نقوم بإضافة زيت الزيتون وزيت جوز الهند ونقلب مرة ثانية حتى يصبح مثل الكريم تماماً.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر حتى تتفتح مسام الوجه ثم ندهن الوجه بماء الورد قبل وضع الكريم.

نقوم بدهن الكريم على الوجه يومياً قبل النوم ونتركه لمدة ساعة ثم نقوم بغسلة بالماء البارد حتى نغلق المسام.

يفضل المداومة على استخدام الكريم لمدة شهر على الأقل حتى نحصل على أفضل النتائج.

طريقة عمل غسول ماء الأرز لتنظيف البشرة

سوف نتعرف على مكونات الغسول وطريقة تحضير وهى كالتالي:-

نحضر زجاجة بخاخ فارغة ونضع نصف كوب من ماء الورد، ونصف كوب من الماء العادي. ثم نضع عليهم ملعقة صغيرة من النشا، وملعقة صغيرة من الأرز المطحون ثم نغلق الزجاجة جيدًا. نقوم برج البخاخ جيدًا حتى تختلط المكونات جيدًا مع بعضها ويصبح مثل الغسول. نقوم برش الوجه مرتين في الصباح والمساء حتى نحصل على بياض وتفتيح وبشرة جميلة خالية من الأوساخ والفطريات. بعد ذلك نغسل الوجه بالماء البارد حتى نحصل على الانتعاش التام.

فوائد كريم القهوة والصابون للبشرة

سوف نتعرف على بعض الفوائد الطبيعية التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:-