طريقة عمل كريم النشا وماء الورد السحري في علاج التجاعيد وتبييض البشرة

يعتبر كريم النشا وماء الورد ، من أقوى أنواع الكريمات التي تعمل على إزالة التجاعيد من الوجه، وتفتيح البشرة وترطيبها وجعلها ناعمة وصافية، كما يعمل على تخليص البشرة من البثور وحبوب الشباب التي يعاني منها أغلب الشباب، وطريقة عمل هذا الكريم في المنزل بسيطة جداً وغير مكلفة لأن مكوناته رخيصة الثمن، ومتوفرة في جميع محلات العطارة، وكثير من الأطباء المتخصصين في مجال التجميل ينصحون باستخدام الكريمات الطبيعية لأنها تحتوي على فيتامينات ومعادن تعمل على تغذية البشرة، كما تتميز بخلوها من المركبات الكيميائية التي تضر البشرة بشكل كبير، ورخص تكلفة تصنيعها، مثل كريم الالوفيرا والفازلين الذي يستخدم في تفتيح البشرة وترطيبها، وكريم القهوة والخل الذي يقي البشرة من الشيخوخة المبكرة، ويعمل على تفتيح البشرة، وكريم لبان الدكر الرهيب في علاج التجاعيد، وكريم القهوة والفازلين الذي يعمل على ترطيب البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا وماء الورد السحري في تفتيح البشرة وإعادة شبابها.

مكونات كريم النشا وماء الورد

هناك بعض المكونات البسيطة التي يحتوي عليها هذا الكريم السحري في علاج جميع مشاكل البشرة الجافة والدهنية وهى كما يأتي:-

1 ملعقة كبيرة من الدقيق.

1 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

كوب صغير من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نقدم لمتابعينا طريقة تحضير كريم النشا وماء الورد السحري في تفتيح البشرة، وإزالة التجاعيد، والتخلص من الحبوب والبثور وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار إناء ونضع فيه جميع المكونات السابقة، ونقلبهم بشكل جيد حتى يذوب النشا تماماً. نضع الخليط السابق على نار هادئة، مع التقليب المستمر حتى يصبح الخليط كريمي القوام ومتماسك. نقوم بوضع الكريم في علبة فارغة ونغلقها بإحكام، ثم نقوم بوضعها بالثلاجة مدة عشر دقائق حتى يتماسك الكريم. نغسل البشرة بالماء الدافئ، ثم نقوم بوضع الكريم على البشرة بشكل متساوي، ونتركه مدة نصف ساعة حتى يجف تماماً. نغسل البشرة بالماء الفاتر، ثم نقوم بغسلة بالماء البارد لسد مسام البشرة، ونقوم بتنشيفها جيداً، ثم نقوم بمسح البشرة بماء الورد بواسطة قطعة من القطن. نكرر استخدام هذا الكريم يومياً، حتى نحصل على بشرة صافية وخالية من التجاعيد، وبيضاء مثل الثلج.

فوائد كريم النشا وماء الورد للبشرة

يحتوي النشا على مميزات وفوائد عظيمة للبشرة وهى كما يلي:-