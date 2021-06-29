ايهما أفضل الشوكولاته الحلوة أم الشوكولاته المرة، التفضيل بينهما يكون على أساس كمية الكاكاو الخام الموجود ومشتقاته مثل بودرة الكاكاو وزبدة الكاكاو، فالذي يحقق الفائدة هو الكاكاو، وبشكل عام فكلما كان لوح الشوكولاتة يحتوي على كاكاو أكثر ومكونات أخرى أقل منها الدهون والحليب والسكريات كلما كان صحي أكثر ويستفيد الجسم منه، وبشكل عام فإن للشوكولاته فوائد عدة أكدتها عدد من الدراسات الطبية، نتعرف عليها في التالي.

فوائد الشوكولاته الصحية:

تتحقق فوائد الشوكولاتة الصحية في تناولها باستمرار دون إفراط، ومحاولة اختيار نوعيات جيدة قليلة السكريات و الدهون، لتتحقق فوائد الشوكولاتة التالية:

تساعد الشوكولاته على خفض ضغط الدم فهي غنية بالعناصر الغذائية التي تحسن من تدفق الدم.

تناول الشوكولاته يحمي من سرطان الأمعاء.

من فوائد الشوكولاته التقليل من إجهاد الجسم وخفض الشعور بالتوتر كما أنها تساهم في تعديل المزاج.

تناول الشوكولاتة يعزز صحة الدماغ ووظائفه حيث تعمل على زيادة التركيز و ثبت أنها تساعد على منع السكتة الدماغية.

الشوكولاته تساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية للقلب كما أنها تخفض خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي

تحتوي الشوكولاته على الفلافونيدات والميثيل زانتين والبوليفينول وحمض الستاريك وهي عناصر تساهم في تقليل الالتهاب.

تناول الشوكولاته يزيد من نسبة الكولسترول الجيد وتمنع امتصاص الكوليسترول الضار.

الشوكولاته مليئة بمضادات الأكسدة التي ترفع من مناعة الجسم.

ارتبط تناول الشوكولاته بتحسين الصحة الجنسية.

من أبرز فوائد الشوكولاته السوداء حماية الجلد من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

تناول الشوكولاتة على الإفطار يمكن أن يساعد على فقدان الوزن.

تناول الشوكولاته يساعد في تحسين النظر بسبب احتوائها على مضادات أكسدة مهمة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.