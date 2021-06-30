طريقة عمل كريم لبان الذكر والنشا أقوى كولاجين لشد البشرة وتفتيحها وإزالة التجاعيد

كريم لبان الذكر والنشا ، كنز من الكنوز الطبيعية الربانية التي يبحث عنه الكثير من خبراء التجميل، فهو كريم معجزة في تفتيح البشرة والجسم وإزالة التجاعيد وشد ترهلات بشكل سريع، وهو من أقوى الكريمات التي تحتوي على مادة الكولاجين الهامة لصحة البشرة ونضارتها، فهو يساهم في تجديد خلايا البشرة ويوحد لونها ويزيل الاسمرار من الجسم بالكامل ولا يترك أي أثر عليه، ويساعد على تبييض الجسم والوجه ويمنحها لون وري جميل، يلعب الكريم دور مهم جداً في تفتيح المناطق الحساسة وإزالة الاسمرار منها بشكل سريع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم لبان الذكر والنشا أقوي كولاجين طبيعي للحفاظ على البشرة وتوحيد لونها بخطوات بسطة ومكونات توجد في كل منزل وبدون تكلفة. مكونات كريم لبان الذكر والنشا مكونات كريم لبان الذكر والنشا سوف نتعرف على مكونات الكريم الطبيعية وهى كما يلي:- ملعقتين من لبان الذكر. ملعقة كبيرة من النشا. مقدار ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم لبان الذكر والنشا أقوى كولاجين طبيعي لشد البشرة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر كوب من الماء الساخن ثم نضع لبان الذكر ونتركه لمدة ليلة كاملة حتى يصبح مثل الحليب.

بعد نقع الخليط نقوم بتصفيته جيدًا، ثم نأخذ ماء لبان الذكر ونضيف له ملعقة النشا ونقلبها حتى يذوب جيدًا.

نقوم بوضع الوعاء على النار ونقلب حتى يصبح الخليط ثقيل القوام، ثم نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد.

ثم نضيف اليه زيت جوز الهند، وزيت اللوز ونقلبهم مع بعض حتى تمتزج المكونات مع بعضها حتى تصبح مثل الكريم.

نقوم باستخدام الكريم يوميًا قبل النوم ونتركه لمدة 25 دقيقة حتى يجف ثم نقوم بغسله بالماء البارد. فوائد كريم لبان الذكر للبشرة توجد بعض الفوائد الطبيعية التي يمتلكها الكريم سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال وهى كما يلي:- يعمل على إزالة الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس الضارة التي تسبب العديد من المشاكل. يساهم في تنظيف البشرة من الاوساخ والبكتيريا التي تتراكم عليها ويعجل في شفائها. يعطي الوجه نضارة غير عادية ويمنحه الترطيب والنعومة ويحميها من الجفاف. يقلل من ظهور حب الشباب والبقع الداكنة التي تسببها الكريمات الأخرى. يعالج الندبات والالتهابات الناتجة عن عوامل الطبيعة الضارة. الوسوم

كريم لبان الذكر والنشا ، كنز من الكنوز الطبيعية الربانية التي يبحث عنه الكثير من خبراء التجميل، فهو كريم معجزة في تفتيح البشرة والجسم وإزالة التجاعيد وشد ترهلات بشكل سريع، وهو من أقوى الكريمات التي تحتوي على مادة الكولاجين الهامة لصحة البشرة ونضارتها، فهو يساهم في تجديد خلايا البشرة ويوحد لونها ويزيل الاسمرار من الجسم بالكامل ولا يترك أي أثر عليه، ويساعد على تبييض الجسم والوجه ويمنحها لون وري جميل، يلعب الكريم دور مهم جداً في تفتيح المناطق الحساسة وإزالة الاسمرار منها بشكل سريع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم لبان الذكر والنشا أقوي كولاجين طبيعي للحفاظ على البشرة وتوحيد لونها بخطوات بسطة ومكونات توجد في كل منزل وبدون تكلفة. مكونات كريم لبان الذكر والنشا مكونات كريم لبان الذكر والنشا سوف نتعرف على مكونات الكريم الطبيعية وهى كما يلي:- ملعقتين من لبان الذكر. ملعقة كبيرة من النشا. مقدار ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم لبان الذكر والنشا أقوى كولاجين طبيعي لشد البشرة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر كوب من الماء الساخن ثم نضع لبان الذكر ونتركه لمدة ليلة كاملة حتى يصبح مثل الحليب.

بعد نقع الخليط نقوم بتصفيته جيدًا، ثم نأخذ ماء لبان الذكر ونضيف له ملعقة النشا ونقلبها حتى يذوب جيدًا.

نقوم بوضع الوعاء على النار ونقلب حتى يصبح الخليط ثقيل القوام، ثم نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد.

ثم نضيف اليه زيت جوز الهند، وزيت اللوز ونقلبهم مع بعض حتى تمتزج المكونات مع بعضها حتى تصبح مثل الكريم.

نقوم باستخدام الكريم يوميًا قبل النوم ونتركه لمدة 25 دقيقة حتى يجف ثم نقوم بغسله بالماء البارد. فوائد كريم لبان الذكر للبشرة توجد بعض الفوائد الطبيعية التي يمتلكها الكريم سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال وهى كما يلي:- يعمل على إزالة الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس الضارة التي تسبب العديد من المشاكل. يساهم في تنظيف البشرة من الاوساخ والبكتيريا التي تتراكم عليها ويعجل في شفائها. يعطي الوجه نضارة غير عادية ويمنحه الترطيب والنعومة ويحميها من الجفاف. يقلل من ظهور حب الشباب والبقع الداكنة التي تسببها الكريمات الأخرى. يعالج الندبات والالتهابات الناتجة عن عوامل الطبيعة الضارة.

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