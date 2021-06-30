طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة للشيف هبه أبو الخير خلال دقائق

طريقة عمل كيكة البرتقال ، تعد الكيك من افضل وأسهل أنواع الحلويات واكثرها انتشاراً، والتي تقوم معظم أمهاتنا في تحضيرها بالمنزل دائماً، كما أن للبرتقال فوائد عديدة يحتاج إليها جسم الإنسان بشكل كبير، ورغم سهولة تحضيرها فإن بعض الأخطاء الصغيرة قد تتسبب في فشل وصفتك، لذلك هنا جئنا لك بأسهل خطوات مضمونة وسهلة لطريقة عمل كيكة البرتقال بالمنزل.

طريقة عمل كيكة البرتقال

الكثير منا يعرف كيكة البرتقال ويحبها وقد تكون هي الحلوي المفضلة لديه، كما أن معظمنا يحب فاكهة البرتقال، التي تحتوي علي فوائد متعددة مثل خفض مستوي الكوليسترول في الدم وتقوية المناعة لاحتوائه علي فيتامين سي الغني وغيرهم، ولكي نقم بتحضير كيك برتقال ناجحة عليك بإتباع الأتي:

5 بيضات بحرارة الغرفة.

كوب عصير برتقال طازج بحرارة الغرفة.

1/2 كوب زبادي (3 ملاعق كبيرة).

معلقة كبيرة من بشر البرتقال.

كوب و1/2 سكر ابيض ناعم.

كوب زيت.

1/2 ملعقة صغيرة من البيكنج صودا(صودا الخبز).

رشه ملح.

ملعقة صغيرة خل.

3 أكواب دقيق فاخر.

3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر.

مقادير كيك البرتقال

طريقة التحضير

لكي تضمن نجاح الكيكة يجب عليك الالتزام بالمقادير المذكورة، وعدم فتح الفرن علي الكيك أثناء تسويتها، ويجب عليك اختيار افضل نوع للدقيق والبيكنج بودر؛ لأنهم السبب الرئيسي في غمقان الكيكة، وخطوات التحضير كالاتي: