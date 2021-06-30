خلطة تبييض النشا والفازلين لمفاجأة العروس ببشرة بيضاء كالثلج

تعد خلطة النشا والفازلين من الخلطات الطبيعية الساحرة التي تجعل البشرة لامعة وبيضاء كالثلج، ويعرف عن النشا بأن له فوائد كثيرة للبشرة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة لتحضيرها في المنزل، وكثير من الفتيات يبحثن عن وصفات طبيعية لتبييض البشرة وجعلها نضره، ايضاً يعرف الفازلين بفوائده الكثيرة في تفتيح البشرة بشكل ملحوظ وترطيبها وهنا سوف نقدم خليط من النشا والفازلين، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل خلطة النشا والفازلين للتبييض الرهيبة في المنزل. مكونات خلطة النشا والفازلين للتبييض مكونات خلطة النشا والفازلين للتبييض تتكون خلطة النشا والفازلين للتبييض من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:- ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقتان صغيرتان من النشا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة هيا نتعرف عليها وهى كالاتي:- نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط الفازلين وماء الورد ونقلبهم جيدا. ثم نقوم بإضافة النشا بشكل تدريجي حتى نحصل على خليط كريمي متماسك. طريقة الاستخدام سوف نقدم طريقة استخدام سهلة لتطبيق كريم النشا والفازلين في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالاتي:- نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر، ثم نقوم بتمرير قطعة من الثلج على الوجه.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على البشرة ونتركه على البشرة لمدة ساعات.

نغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نغسله بالماء البارد ونجففه جيدا.

نستخدم هذا الكريم صباحا أو مساءا، ويتم استخدامه يوما بعد يوم حتى تلاحظ النتيجة. فوائد ماء الورد للبشرة فوائد ماء الورد للبشرة هناك عدة فوائد لماء الورد على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:- يمنع ظهور الخطوط والتجاعيد وعلامات الشيخوخة. يعمل ماء الورد على ترطيب البشرة بشكل طبيعي. درجة الحموضة الموجودة في ماء الورد يسبب تغيرها ظهور حب الشباب. له دور كبير في معالجة حروق الشمس. يمنع الالتهابات ويقلل من انتفاخ الوجه. الوسوم

تعد خلطة النشا والفازلين من الخلطات الطبيعية الساحرة التي تجعل البشرة لامعة وبيضاء كالثلج، ويعرف عن النشا بأن له فوائد كثيرة للبشرة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة لتحضيرها في المنزل، وكثير من الفتيات يبحثن عن وصفات طبيعية لتبييض البشرة وجعلها نضره، ايضاً يعرف الفازلين بفوائده الكثيرة في تفتيح البشرة بشكل ملحوظ وترطيبها وهنا سوف نقدم خليط من النشا والفازلين، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل خلطة النشا والفازلين للتبييض الرهيبة في المنزل. مكونات خلطة النشا والفازلين للتبييض مكونات خلطة النشا والفازلين للتبييض تتكون خلطة النشا والفازلين للتبييض من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:- ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقتان صغيرتان من النشا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة هيا نتعرف عليها وهى كالاتي:- نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط الفازلين وماء الورد ونقلبهم جيدا. ثم نقوم بإضافة النشا بشكل تدريجي حتى نحصل على خليط كريمي متماسك. طريقة الاستخدام سوف نقدم طريقة استخدام سهلة لتطبيق كريم النشا والفازلين في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالاتي:- نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر، ثم نقوم بتمرير قطعة من الثلج على الوجه.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على البشرة ونتركه على البشرة لمدة ساعات.

نغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نغسله بالماء البارد ونجففه جيدا.

نستخدم هذا الكريم صباحا أو مساءا، ويتم استخدامه يوما بعد يوم حتى تلاحظ النتيجة. فوائد ماء الورد للبشرة فوائد ماء الورد للبشرة هناك عدة فوائد لماء الورد على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:- يمنع ظهور الخطوط والتجاعيد وعلامات الشيخوخة. يعمل ماء الورد على ترطيب البشرة بشكل طبيعي. درجة الحموضة الموجودة في ماء الورد يسبب تغيرها ظهور حب الشباب. له دور كبير في معالجة حروق الشمس. يمنع الالتهابات ويقلل من انتفاخ الوجه.

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