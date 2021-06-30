معجزة كريم جليسوليد والنشا لتبييض الوجه والمناطق الداكنة وازالة الجلد الميت بنتيجة لا تصدق

تعتبر نضارة وجمال البشرة من أكثر الأمور التي تشغل بال أي امرأة، فالمرأة طبقا لما خلقها الله تسعى دائما للحفاظ على بشرتها لتظهر بمظهر جميل وجذاب ومشرق، ومن خلال ذلك تهتم دائما لمعرفة أجدد الوصفات والتقنيات في تبيض الوجه، لذلك نسرد لكي في هذا المقال وصفة طبيعية وآمنة تماما لتبيض الوجه بكريم جليسوليد والنشا. خلطة تبييض الوجه بكريم جليسوليد والنشا خلطة تبييض الوجه بكريم جليسوليد والنشا مكونات الوصفة : ملعقة من كريم الجليسوليد، معلقتين من اللبن السايل

ملعقتين من ماء الورد، ملعقتين من النشا،ملعقتين من حليب البودرة.

وفي حالة البشرة دهنية تتم إضافة بعض قطرات من عصير الليمون، أما في حالة البشرة العادية فيتم إضافة ملعقة من زيت الزيتون.

إذا كانت البشرة عادية يتم إضافة ملعقة من زيت الزيتون.

وإذا كانت البشرة دهنية يتم إضافة عصير نصف ليمونة. طريقة تحضير المكونات : تضاف ملعقتين النشا مع ملعقة كريم الجليسوليد ويتم تقليبهم جيدََا، ثم يضاق ملعقتين حليب البودرة ثم تضاف ملعقتين اللبن السايل وملعقتين ماء الورد، ثم يضاف الليمون في حالة البشرة الدهنية أو زيت الزيتون في حالة البشرة العادية. فوائد وصفة الجليسوليد مع النشا مناسبة لجميع انواع البشرة بما فيهم الحساسة والدهنية.

يمكن استخدام الوصفة على جميع أجزاء الجسم وليس الوجه فقط.

تعطي البشرة نظافة عميقة، ويمكن استخدامها في التخلص من حب الشباب.

يرطب البشرة ويمنع تراكم الدهون.

يمكن استخدام الوصفة في المناطق الحساسة. الاحتياطات وطريقة الاستخدام فوائد وصفة الجليسوليد مع النشاالاحتياطات وطريقة الاستخدام قبل البدء في تطبيق الخلطة على البشرة يجب أتباع النصائح الأتية حتي تحصلي على نتائج أفضل وبشرة فاتحة 10 درجات. يفضل استخدام الوصفة ليلََا قبل النوم.

تستخدم الوصفة ثلاث مرات في الاسبوع.

يجب غسل البشرة جيدََا قبل عمل الوصفة.

تغسل البشرة جيدََا بعد الانتهاء من الوصفة.

في حالة إضافة الليمون على الوصفة، يجب استخدامها في الحال، وإذا تركت لا يجب وضعها في الثلاجة.

في حالة الرغبة في ترطيب البشرة، يضاف ثلاث معالق من الجليسوليد بدلاََ من معلقتين.

في حالة الرغبة في التبيض اكثر، يضاف خمس معالق نشأ بدلاََ من ثلاثة. الوسوم

تعتبر نضارة وجمال البشرة من أكثر الأمور التي تشغل بال أي امرأة، فالمرأة طبقا لما خلقها الله تسعى دائما للحفاظ على بشرتها لتظهر بمظهر جميل وجذاب ومشرق، ومن خلال ذلك تهتم دائما لمعرفة أجدد الوصفات والتقنيات في تبيض الوجه، لذلك نسرد لكي في هذا المقال وصفة طبيعية وآمنة تماما لتبيض الوجه بكريم جليسوليد والنشا. خلطة تبييض الوجه بكريم جليسوليد والنشا خلطة تبييض الوجه بكريم جليسوليد والنشا مكونات الوصفة : ملعقة من كريم الجليسوليد، معلقتين من اللبن السايل

ملعقتين من ماء الورد، ملعقتين من النشا،ملعقتين من حليب البودرة.

وفي حالة البشرة دهنية تتم إضافة بعض قطرات من عصير الليمون، أما في حالة البشرة العادية فيتم إضافة ملعقة من زيت الزيتون.

إذا كانت البشرة عادية يتم إضافة ملعقة من زيت الزيتون.

وإذا كانت البشرة دهنية يتم إضافة عصير نصف ليمونة. طريقة تحضير المكونات : تضاف ملعقتين النشا مع ملعقة كريم الجليسوليد ويتم تقليبهم جيدََا، ثم يضاق ملعقتين حليب البودرة ثم تضاف ملعقتين اللبن السايل وملعقتين ماء الورد، ثم يضاف الليمون في حالة البشرة الدهنية أو زيت الزيتون في حالة البشرة العادية. فوائد وصفة الجليسوليد مع النشا مناسبة لجميع انواع البشرة بما فيهم الحساسة والدهنية.

يمكن استخدام الوصفة على جميع أجزاء الجسم وليس الوجه فقط.

تعطي البشرة نظافة عميقة، ويمكن استخدامها في التخلص من حب الشباب.

يرطب البشرة ويمنع تراكم الدهون.

يمكن استخدام الوصفة في المناطق الحساسة. الاحتياطات وطريقة الاستخدام فوائد وصفة الجليسوليد مع النشاالاحتياطات وطريقة الاستخدام قبل البدء في تطبيق الخلطة على البشرة يجب أتباع النصائح الأتية حتي تحصلي على نتائج أفضل وبشرة فاتحة 10 درجات. يفضل استخدام الوصفة ليلََا قبل النوم.

تستخدم الوصفة ثلاث مرات في الاسبوع.

يجب غسل البشرة جيدََا قبل عمل الوصفة.

تغسل البشرة جيدََا بعد الانتهاء من الوصفة.

في حالة إضافة الليمون على الوصفة، يجب استخدامها في الحال، وإذا تركت لا يجب وضعها في الثلاجة.

في حالة الرغبة في ترطيب البشرة، يضاف ثلاث معالق من الجليسوليد بدلاََ من معلقتين.

في حالة الرغبة في التبيض اكثر، يضاف خمس معالق نشأ بدلاََ من ثلاثة.

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