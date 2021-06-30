غيري لون شعرك للذهبي بمكون سحري من مطبخك

لون الشعر الذهبي من أكثر الألوان المحببة لدى الكثير من النساء ، ويعتبر اللون الذهبي من الألوان التى تناسب ألوان البشرات المختلفة على خلاف الألوان الأخرى كالأحمر بدرجاته والزيتوني ودرجات الموف ، وبسبب الأضرار التي تسببها الصبغة للشعر أحضرنا لكي اليوم الطريقة السحرية والأمثل لشعرك لتلوينه باللون الذهبي بمكون طبيعي ومغذي لشعرك ومكونات بسيطة غير مكلفة .

غيري لون شعرك للون الذهبي بإستخدام الكركم المكون السحري

الكركم الموجود في مطلخك سيحول شعرك للون الذهبي ، هذا بجانب فوائده الرهيبة فهو يحتوي على مادة الكركمين المضادة للإلتهابات و للفطريات والبكتيريا ، وبالتالي يعالج مشاكل حساسية فروة الرأس والإكريما والثعلبة ويعزز من نمو الشعر ويمنع تساقطه ويزيد من سمك الشعرة ويمنع تقصفها ، واليوم سنخبركم بطريقة سهلة وبسيطة عن كيفية صنع صبغة للشعر بإستخدام الكركم .

٤ ملاعق كبيرة من الكركم .

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون .

بيضة واحدة .

ملعقة كبيرة من خل التفاح ويمكن إستبدالها بالخل الأبيض العادي .

إضربي البيضة حتى يمتزج البياض مع الصفار .

ضيفي إلى البيضة ٤ ملاعق كبيرة من الكركم وقلبيهم جيدا .

ثم ضيفي ملعقين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقة من الخل .

قلبي كل المكونات جيدا .

قومي بغسل شعرك بالشامبو للتخلص من الزيوت الموجودة في شعرك ولتحصلي على أقوى نتيجة للصبغة .

قومي بفرد الوصفة على شعرك من الجذور وحتى الأطراف .

قومي بإرتداء بونيه واتركي الوصفة على شعرك لمدة ساعتين .

لتر ماء .

ملعقة كبيرة من القهوة .

فنجان صغير من الشامبو المتوفر لديك .

قومي بخلط كل المكونات السابقة واغسلي بها شعرك عدة مرات ، القهوة ستقضى على رائحة البيض ، كما إنها تساعد على مرونة الشعر ولمعاته وتمنع تساقطه .

المكونات :طريقة التحضير :مكونات وطريقة غسل الشعر بعد صبعة الكركم :

إذا كان شعرك لونه أسود داكن يمكن تكرار الوصفة مرة كل أسبوعين حتى يظهر لك اللون الذهبي لشعرك أما إذا كان شعرك دهنى يمكنك إضافة عصير نصف ليمونة للوصفة في المرة الأولى فقط ويمكنك تكرار الوصفة بعد شهر لإظهار اللون الذهبي أكثر ، ولا تقلقي لأن الوصفة من مكونات طبيعية ومغذية لشعرك .