كريم الخميرة السحري لتسمين الوجه وإزالة التجاعيد بمكونات طبيعية

يعتبر كريم الخميرة من أفضل الكريمات الطبيعية لتسمين الوجه، حيث يعطي نتائج فعالة في القضاء على نحافة الوجه والتخلص من التجاعيد، كما يخلصنا من خلايا الجلد الميت وينظف البشرة حيث يعمل كمقشر طبيعي، كما يستخدم لشد البشرة وتفتيحها ومنحها النضارة، وللتخلص من مشكلة نحافة الوجه يجب تناول الطعام الصحي، مثل الحبوب الكاملة ومنتجات الألبان والدهون غير المشبعة الموجودة في الأسماك، كما يجب تناول الفواكه والإكثار من شرب الماء، وينصح الخبراء باستخدام الكريمات الطبيعية التي تفيد البشرة وتغذيها، بدلاً من الكريمات الصناعية الضارة والغالية الثمن، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كريم الخميرة لتسمين الوجه وإزالة التجاعيد.

مكونات كريم الخميرة لتسمين الوجه وإزالة التجاعيد

تتميز بأنها متوفرة ورخيصة الثمن وتفيد البشرة وتغذيها، وسوف نقدم لكم المكونات وهى كما يلي:-

2 ملعقة كبيرة خميرة.

3 ملاعق حليب.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

طريقة العمل

تتم طريقة عمل كريم الخميرة لتسمين الوجه وإزالة التجاعيد بالخطوات التالية:-

نخلط 2 ملعقة كبيرة من الخميرة مع 3 ملاعق حليب، ثم نضيف ملعقة كبيرة من ماء الورد. ثم نمزج المكونات مع بعضها حتى نحصل على قوام يشبه الكريم. نقوم بفرد طبقة من الكريم على الوجه لمدة ربع ساعة ثم نغسل الوجه بعدها. يفضل تكرار استخدام الكريم مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

خلطة تسمين الوجه بالحلبة

نقوم بغلي ملعقة كبيرة من حبوب الحلبة مع كوب من الماء لمدة عشر دقائق، ثم نصفي الخليط ونتركه يبرد، بعد ذلك نخلط ملعقة خميرة كبيرة مع قليل من مغلي الحلبة، حتى نحصل على مزيج يشبه الكريم يتم استخدامه على الوجه لمدة ربع ساعة، ثم نغسله بعدها بالماء الدافئ ويفضل تكرار الوصفة 3 مرات أسبوعياً، حيث تساعد على تسمين الوجه والتقليل من علامات الشيخوخة والتخلص من الجلد الميت.

وصفات للتخلص من نحافة الوجه

مشكلة نحافة الوجه تجعل الإنسان يبدو أكبر سنا من عمره الحقيقي، فالوجه النحيف تظهر عليه علامات التقدم في العمر بسرعة، ويتم البحث دائما عن مواد طبيعية تفيد في حل هذه المشكلة، ومن هذه المواد ما يلي:-

زبدة الشيا

يتم خلط ملعقة كبيرة من زبدة الشيا وملعقة صغيرة من السكر، ونقوم بتدليك الوجه بشكل دائرى لمدة ربع ساعة، نم نغسل الوجه بالماء الدافئ.

زيت الزيتون

يحتوي على مضادات الأكسدة التى تقاوم التجاعيد وتمنح البشرة النضارة، ويتم تدليك الوجه بزيت الزيتون قبل النوم ثم يتم غسله في الصباح.

ماسك الخميرة وزيت جوز الهند

يتم تحضير الماسك بخلط ملعقتين من الخميرة وملعقتين من زيت جوز الهند، ثم نقوم بفرد الماسك على الوجه لمدة ربع ساعة حتى يجف، وبعدها نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ويفضل تكرار استخدام الماسك مرتين أسبوعياً، للحصول على لون موحد للبشرة وخالي من البقع الناتجة من التعرض للشمس.