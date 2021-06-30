صدق او لا تصدق بملعقة فازلين فرد وتنعيم وترطيب الشعر الجاف والخشن وتحويله لخيوط حرير بطريقة مذهلة

تعد خلطة الفازلين من أكثر الخلطات الطبيعية التي تفيد الشعر الخشن، وذلك من خلال الانتظام في استخدام الفازلين سوف يجعل الشعر ناعم وهذا من أكثر ما تتمناه كل إمرأة، حيث أن خلطة الفازلين من الخلطات المميزة لأنها غير مكلفة ولا تحتوي علي مكونات كثيرة، وأيضا مفعوله سريع جدا علي الشعر ففي خلال عدة ايام فقط وليكن أسبوعين تحصلي علي شعر ناعم وقوي، ووداعا للشعر الخشن الذي يسبب لك الحرج ويجعلك تشعري بعدم الثقة، فهذه الخلطة مفيدة جدا بالنسبة للشعر الجاف حيث أنها تمنحه نعومة وترطيب ولمعان، وبالنسبة للشعر الدهني فلا يمكن أن نقوم باستخدام الفازلين بكثرة، فمن الممكن أن يتم استخدام خلطة الفازلين ولكن بكمية قليلة، ومن المعروف أن الفازلين من المواد التي تؤثر تأثير إيجابي علي الشعر وتعالج مشاكل كثيرة تتعلق به.

طريقة تنعيم الشعر بالفازلين

المكونات :

ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز.

يتم تحضير وعاء ثم نضع به ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين الطبيعي، ثم نضيف إليه ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع ونضيف ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون، ثم نقوم بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز، ويتم مزج المكونات الأربعة مع بعضهم ليتكون مزيج متجانس.

يتم غسل الشعر بطريقة جيدة باستخدام الماء الدافئ والشامبو المناسب، وبعد ذلك يتم تجفيفه من الماء بشكل جيد نظرا لأن لا يمكن وضع هذا المزيج إذا كان الشعر مبلل بالماء، وأيضا لابد أن يكون الشعر جاف لا يحتوي علي أي مادة دهنية لذلك يجب غسله قبل تطبيق هذه الوصفة.

وبعد ذلك نقوم بوضع هذا المزيج علي الشعر مع التدليك برفق علي فروة الرأس، وأيضا التدليك علي خصلات الشعر.

ثم نقوم بترك هذا المزيج علي الشعر لأطول فترة ممكنة ومن الممكن أن نتركه ليلة كاملة، حتي تمتص فروة الرأس وخصلات الشعر من مكونات هذه الخلطة وتعطي نتيجة أفضل.

وفي اليوم التالي يتم غسل الشعر بشكل جيد بإستخدام الماء الفاتر والبلسم، ومن الأفضل أن تكرري هذه الوصفة مرتين أسبوعيا وفي خلال أسبوعين فقط يحدث نعومة للشعر بشكل لن تصدقيه.

طريقة التحضير

الفازلين من أقوي أنواع الكريمات الطبيعية التي يمكن إستخدامها في تنعيم الشعر الخشن أو المجعد، حيث يمكن خلط كمية من الفازلين الطبيعي مع كمية مناسبة من مسحوق النشا، ومن الممكن أن نضيف إلي هذا الخليط كمية بسيطة من زيت الزيتون ليعطيكي نتيجة أفضل، ثم قومي بمزج المكونات جيدا مع بعضها وبعد ذلك يتم غسل الشعر وتجفيفه، ثم ضعي هذا المزيج علي شعرك واتركيه حوالي نصف ساعة تقريبا، ويتم غسل الشعر من هذا المزيج بإستخدام الماء الفاتر والشامبو.