فائدة زيت الزيتون السحرية علي الشعر والبشرة وأفضل أنواع زيت الزيتون

فائدة زيت الزيتون يعتبر لزيت الزيتون فوائد متعددة فهو يستخدم لعلاج مشاكل الشعر والبشرة وكذلك المشاكل العضوية في جسم الإنسان مثل مشاكل الإمساك وعسر الهضم والسمنة المفرطة ومشاكل الجهاز المناعي. فقد تؤدي إلى تساقط الشعر وكذلك ظهور التجاعيد لذلك سوف نتحدث من خلال هذه المقالة عن الفوائد السحرية لزيت الزيتون علي كلا من الشعر والبشرة.

لا شك أن لزيت الزيتون فوائد عظيمة علي البشرة. يمكن أن يستخدم كمرطب قوي للجلد في حالات الجفاف والتشققات الجلدية. وخاصة في فصل الشتاء وفي البلاد التي يتصف طقسها بالجفاف الشديد. كما أنه يستخدم لتفادي ظهور التجاعيد وآثار الشيخوخة بقدر الإمكان. فيدخل زيت الزيتون كعنصر أساسي في العديد من الماسكات الطبيعية أو عن طريق تناوله على الريق بصفه دوريه. واليكم ماسك العسل بزيت الزيتون الذي يتكون من ملعقة عسل نحل كبيرة، ومعلقتين زيت زيتون. ونمزج الخليط جيدا ثم نضعه علي بشره نظيفة لمدة ربع ساعة ويغسل بماء فاتر. ويفضل تكرار الماسك مرتين أسبوعيا.

ثانيا مميزات الزيت على الشعر

يمنح زيت الزيتون الشعر الترطيب واللمعان وكذلك يمنعه من التقصف والهيشان لما يحتويه من عناصر تمد فروة الرأس بالمادة الدهنية التي يصعب فرزها في بعض الأحيان. ويمكن استخدام ماسك العسل بزيت الزيتون المستخدم للبشرة في إعادة ترطيب الشعر مع إضافة مكون رئيسي وهو كبسولات فيتامين ه. واليكم ايضا ماسك زيت الزيتون والأفوكادو حيث يستخدم هذا الماسك لاحتواء ثمرة الأفوكادو على العديد من العناصر مثل عنصر البيوتين التي تمنح الشعر النعومة واللمعان وتقضي على التجاعيد والهيشان وتحافظ علي صحته. ويتكون الماسك من ثمرة أفوكادو، ربع كوب من زيت الزيتون بحيث يتم هرس الثمرة جيدا ونمزجها بمقدار زيت الزيتون ونقوم بفرد الماسك علي الشعر ونتركه لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالشامبو المناسب.

أفضل أنواع زيت الزيتون

يعد زيت الزيتون البكر أفضل أنواع زيت الزيتون حيث يتم استخراجه بطريقة الكبس البارد. وتتم معالجته في درجات حرارة أقل من 38 درجة مئوية دون إضافة أي مواد كيماوية وذلك للحفاظ على النشاطات المضادة للأكسدة. ويوجد لزيت الزيتون البكر أنواع كثيره تتخلص فيما يلي: