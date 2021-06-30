اسهل طريقة صبغ الحواجب بالحنة وتكثيفها وجعلها ثقيلة وجذابة في المنزل خلال دقائق معدودة

تعبر الحواجب عن عمر الانسان وخاصة السيدات يبدون اهتماما كبيرا لمظهرهم وخاصة الحواجب، يسعي الكثير من السيدات الي الحصول علي وصفة طبيعة، وأمنة في المنزل بمكونات اقتصادية للغاية لصبغ الحواجب بالحنة، والحصول علي نتائج عظيمة مع الحفاظ علي مظهرها انيق وصحي، تعتبر الحنة من اهم المواد الطبيعة المستخدمة في صبغات الشعر والحواجب. خلطة الحنة وزيت الخروع لصبغ الحواجب في المنزل المكونات: ثلاث معالق من الحنة.

اربع معالق من زيت الخروع.

مقص.

فرشة حواجب صغيرة. طريقة التحضير: نشطف الوجه جيدا بالماء الفاتر.

نقص شعر الحواجب الزائد ونقوم بتسوية الحواجب قبل وضع صبغة الحنة وزيت الخروع علي الحواجب.

نضع ثلاث معالق من الحنة وعليها اربع معالق مم زيت الخروع ومعلقة كبيرة من الماء المغلي.

نقلب المكونات جيدا مع بعضها البعض.

نضع الفرشة الصغيرة في خلطة الحنة وزيت الخروع ونضع كمية قليلة من الخلطة علي الحواجب.

نترك الخلطة علي الحواجب لمدة ساعة لكي نحصل علي لون مناسب ذات مظهر انيق ولامع.

نقوم بفرك الحواجب وغسلها جيدا.

تكرر صبغة الحواجب بالحنة مرة كل شهر.

يعتبر زيت الخروع من اعظم الزيوت المستخدمة في عالم تطويل الشعر وتكثيف وخاصة شعر الحواجب. خلطة الحنة ودم الغزال وزيت جوز الهند لصبغ الحواجب المكونات: معلقة كبيرة من الحنة.

معلقة كبيرة من دم الغزال.

معلقة صغيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به معلقة كبيرة من الحنة ومعلقة كبيرة من دم الغزال ومعلقة صغيرة من زيت جوز الهند.

نقوم بعجن المكونات مع بعضها جيدا ونضيع ثلاث معالق صغيرة من الماء المغلي.

نترك المكونات لمدة عشر دقائق قبل الإستخدام.

نقوم بغسل الوجه جيدا وتنشيفه.

نضع خليط الحنة ودم الغزال وزيت جوز الهند علي شعر الحواجب.

نترك الخلطة اربع دقائق علي شعر الحواجب.

في حالة الرغبة في الحصول علي لون غامق من خلطة الحنة ودم الغزال وزيت جوز الهند لصبغ الحواجب وتكثيفها نترك الخلطة فترة اكبر علي الحواجب عشر دقائق.

نقوم بفرك شعر الحواجب بعيدا عن الوجه وبعدها نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر. الوسوم

تعبر الحواجب عن عمر الانسان وخاصة السيدات يبدون اهتماما كبيرا لمظهرهم وخاصة الحواجب، يسعي الكثير من السيدات الي الحصول علي وصفة طبيعة، وأمنة في المنزل بمكونات اقتصادية للغاية لصبغ الحواجب بالحنة، والحصول علي نتائج عظيمة مع الحفاظ علي مظهرها انيق وصحي، تعتبر الحنة من اهم المواد الطبيعة المستخدمة في صبغات الشعر والحواجب. خلطة الحنة وزيت الخروع لصبغ الحواجب في المنزل المكونات: ثلاث معالق من الحنة.

اربع معالق من زيت الخروع.

مقص.

فرشة حواجب صغيرة. طريقة التحضير: نشطف الوجه جيدا بالماء الفاتر.

نقص شعر الحواجب الزائد ونقوم بتسوية الحواجب قبل وضع صبغة الحنة وزيت الخروع علي الحواجب.

نضع ثلاث معالق من الحنة وعليها اربع معالق مم زيت الخروع ومعلقة كبيرة من الماء المغلي.

نقلب المكونات جيدا مع بعضها البعض.

نضع الفرشة الصغيرة في خلطة الحنة وزيت الخروع ونضع كمية قليلة من الخلطة علي الحواجب.

نترك الخلطة علي الحواجب لمدة ساعة لكي نحصل علي لون مناسب ذات مظهر انيق ولامع.

نقوم بفرك الحواجب وغسلها جيدا.

تكرر صبغة الحواجب بالحنة مرة كل شهر.

يعتبر زيت الخروع من اعظم الزيوت المستخدمة في عالم تطويل الشعر وتكثيف وخاصة شعر الحواجب. خلطة الحنة ودم الغزال وزيت جوز الهند لصبغ الحواجب المكونات: معلقة كبيرة من الحنة.

معلقة كبيرة من دم الغزال.

معلقة صغيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به معلقة كبيرة من الحنة ومعلقة كبيرة من دم الغزال ومعلقة صغيرة من زيت جوز الهند.

نقوم بعجن المكونات مع بعضها جيدا ونضيع ثلاث معالق صغيرة من الماء المغلي.

نترك المكونات لمدة عشر دقائق قبل الإستخدام.

نقوم بغسل الوجه جيدا وتنشيفه.

نضع خليط الحنة ودم الغزال وزيت جوز الهند علي شعر الحواجب.

نترك الخلطة اربع دقائق علي شعر الحواجب.

في حالة الرغبة في الحصول علي لون غامق من خلطة الحنة ودم الغزال وزيت جوز الهند لصبغ الحواجب وتكثيفها نترك الخلطة فترة اكبر علي الحواجب عشر دقائق.

نقوم بفرك شعر الحواجب بعيدا عن الوجه وبعدها نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسهل طريقة صبغ الحواجب بالحنة وتكثيفها وجعلها ثقيلة وجذابة في المنزل خلال دقائق معدودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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