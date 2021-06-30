طريقة عمل الكوارع وشوربة الكوارع بطريقة ولا أروع سهله وسريعه

طريقة عمل الكوارع من الأكلات الشعبية الشهيرة والمحببة لدى الشعب المصري، والتي يزداد الطلب عليها في فترة عيد الأضحى المبارك بالإضافة إلى العديد من الأكلات الشعبية الأخرى، مثل الكرشه والممبار ولحمة الرأس وغيرها العديد، ولكننا اليوم من خلال هذا المقال نقدم اليكم كل ما يخص طريقة عمل الكوارع وفتة الكوارع وشوربة الكوارع بطريقة ولا أروع من ذلك، ووصفه سوف تبهرين بها جميع أفراد عائلتك وتشرفك في العزومات والمناسبات، بخطوات غاية في السهولة واليسر كما يلي. طريقة عمل الكوارع مثل أشهر المطاعم: طريقة عمل الكوارع مثل أشهر المطاعم: المقادير والمكونات: كوارع القدم الأمامية نظيفه ومقطعه.

حبة طماطم.

جزرة مقطعة شرائح.

بصلة.

٢ عود كرفس.

٢ فص ثوم.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة سكر.

ورق لورا ومستكه.

ملح، وحبهان بودر.

فلفل أسود. طريقة تحضير الكوارع وشوربة الكوارع: طريقة تحضير الكوارع وشوربة الكوارع: أولا نقوم بوضع حلتين من الماء على النار حتى تغلي، في الحله الاولى نقوم بوضع الكوارع في الماء بدون اي إضافات حتى تغلى لمدة ٣ دقائق، وهذه الخطوة مهمه جدا حتى تحصلي على شوربة كوارع صافية. وفي الحلة الأخرى نبدأ بإضافة الخضار، بتقطيع الجزرة، والبصلة، وجبة الطماطم، وعودين الكرفس، وفصين الثوم، ثم نقوم بإضافة البهارات وهي ( المستكه، جيهان بودر، ملعقة السكر، فلفل أسود) ونترك الملح يضاف آخر شئ بعد دخول الكوارع في النضج. بعد ذلك نقوم بتصفية الكوارع من الحله الاولى ونقوم بتشكيلها مره أخيره للتأكد من أننا قد تخلصنا من أي روائح غير مرغوب فيها، ثم نقوم بإضافتها إلى حلة الشوربة التي بها الخضار والتوابلونتركها حتى تغلي، ثم نقوم بتهدئة النار عليها وتركها حتى تنضج على نار هادئة. طريقة التقديم : بعد تمام نضجها نقوم يخليها من العظم وتقطيعها إلى مكعبات صغيره حتى يسهل تناولها. ومن ثمة في حلة على النار نضيف ملعقة زيت ونقوم بإضافة ملعقة الثوم المفروم ونحركها قليلاً ثم نضيف إليها مكعبات الكوارع المسلوقة. ثم نضيف رشة بسيطه جدا من الملح والفلفل الأسود حتى نراعي أن الشوربة بها ملحها، ونحركها قليلاً مع الثوم لمدة دقيقة ثم نقوم بإضافة الشوربة. ونتركها تغلي لمدة دقيقتين وبعظها يتم تقديم أطعم شوربة كوارع وأحلى كوارع ممكن تتذوقها. طريقة التقديم : الوسوم

طريقة عمل الكوارع من الأكلات الشعبية الشهيرة والمحببة لدى الشعب المصري، والتي يزداد الطلب عليها في فترة عيد الأضحى المبارك بالإضافة إلى العديد من الأكلات الشعبية الأخرى، مثل الكرشه والممبار ولحمة الرأس وغيرها العديد، ولكننا اليوم من خلال هذا المقال نقدم اليكم كل ما يخص طريقة عمل الكوارع وفتة الكوارع وشوربة الكوارع بطريقة ولا أروع من ذلك، ووصفه سوف تبهرين بها جميع أفراد عائلتك وتشرفك في العزومات والمناسبات، بخطوات غاية في السهولة واليسر كما يلي. طريقة عمل الكوارع مثل أشهر المطاعم: طريقة عمل الكوارع مثل أشهر المطاعم: المقادير والمكونات: كوارع القدم الأمامية نظيفه ومقطعه.

حبة طماطم.

جزرة مقطعة شرائح.

بصلة.

٢ عود كرفس.

٢ فص ثوم.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة سكر.

ورق لورا ومستكه.

ملح، وحبهان بودر.

فلفل أسود. طريقة تحضير الكوارع وشوربة الكوارع: طريقة تحضير الكوارع وشوربة الكوارع: أولا نقوم بوضع حلتين من الماء على النار حتى تغلي، في الحله الاولى نقوم بوضع الكوارع في الماء بدون اي إضافات حتى تغلى لمدة ٣ دقائق، وهذه الخطوة مهمه جدا حتى تحصلي على شوربة كوارع صافية. وفي الحلة الأخرى نبدأ بإضافة الخضار، بتقطيع الجزرة، والبصلة، وجبة الطماطم، وعودين الكرفس، وفصين الثوم، ثم نقوم بإضافة البهارات وهي ( المستكه، جيهان بودر، ملعقة السكر، فلفل أسود) ونترك الملح يضاف آخر شئ بعد دخول الكوارع في النضج. بعد ذلك نقوم بتصفية الكوارع من الحله الاولى ونقوم بتشكيلها مره أخيره للتأكد من أننا قد تخلصنا من أي روائح غير مرغوب فيها، ثم نقوم بإضافتها إلى حلة الشوربة التي بها الخضار والتوابلونتركها حتى تغلي، ثم نقوم بتهدئة النار عليها وتركها حتى تنضج على نار هادئة. طريقة التقديم : بعد تمام نضجها نقوم يخليها من العظم وتقطيعها إلى مكعبات صغيره حتى يسهل تناولها. ومن ثمة في حلة على النار نضيف ملعقة زيت ونقوم بإضافة ملعقة الثوم المفروم ونحركها قليلاً ثم نضيف إليها مكعبات الكوارع المسلوقة. ثم نضيف رشة بسيطه جدا من الملح والفلفل الأسود حتى نراعي أن الشوربة بها ملحها، ونحركها قليلاً مع الثوم لمدة دقيقة ثم نقوم بإضافة الشوربة. ونتركها تغلي لمدة دقيقتين وبعظها يتم تقديم أطعم شوربة كوارع وأحلى كوارع ممكن تتذوقها. طريقة التقديم :

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