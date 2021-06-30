معجزة كريم جونسون والنشا لتبييض وتفتيح الوجه والبقع الداكنة والسواد مهما كان درجته

إذا كنتي ترغبين في تفتيح بشرتك وإزالة البقع السوداء، فإليك الحل الأمثل بدون أي أضرار، وهو استخدام كريم جونسون، مع إضافة النشا فهذه الخلطة الفعالة تساعد في حل الكثير من مشاكل البشرة، فهي تجعلك تحصلي على بشرة بيضاء ناعمة مثل الاطفال، وفي وقت قصير، بسهولة وبتكاليف بسيطة جدًا مقارنتًا بباقي المستحضرات الكيميائية عالية الثمن.

وصفة كريم جونسون والنشا للبشرة

تعددت الفوائد التي يمكن أن نحصل عليها عند تطبيق ماسك للبشرة مكونة من كريم جونسون، مع النشا، وهي سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهي مثل:

المكونات

علبة من كريم جونسون للاطفال

ملعقتين من نشا

قطرات من ماء الورد الطبيعي

طريقة التحضير

قومي بوضع كل المكونات مع بعض ودمجهم جيدًا حتى تحصلي على قوام ناعم

بعد ذلك وقبل تطبيقه على البشرة لابد أن تغسل البشرة جيدًا، حتى تكون خاليه من أي شوائب أو أتربة

طبقي الماسك على الوجه وعلى الرقبة، واتركية حتى يجف تمامًا لا يقل عن ساعة

يغسل الوجه بعد ذلك بالماء الفاتر، والغسول مفضل للوجه

يعتبر اسرع ماسك لتفتيح البشرة مناسب خاصتًا للعرايس التي تحلم بوجه أبيض مشرق في ليلة العمر

يفضل تكرار هذه الوصفة لعدة أيام في الأسبوع

فوائد كريم جونسون للوجه

كريم جونسون له العديد من المميزات التي جعلت الكثير من النساء تداوم في استخدمه، وذلك لما يحققة من نتائج هائلة، وما له من فوائد على البشرة.

واهم مايميز كريم جونسون عن غيرة من الكريمات هو كلأتي: