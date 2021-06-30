بملعقة قرنفل تخلصي من شيب الشعر المبكر على الفور وانسي الشعر الأبيض في ساعات معدودة

يحتوي القرنفل علي زيوت تقضي تماما علي الشعر الابيض الموجود بالرأس، بعد اجراء الكثير من الابحاث والدراسات حول معرفة سبب ظهور الشيب في الرأس ومن اهم ما توصلت اليه الابحاث هو ان الشيب يرجع الي نقص في الفيتامينات، والمعادن اي انه سوء تغذية وهذا يكون في حالة ظهور الشيب اثناء مرحلة العشرينات، اما مرحلة ما بعد الخمسينات ظهور الشعر الأبيض فيها طبيعي. خلطة القرنفل للقضاء علي الشيب المكونات: خمس معالق من القرنفل الناعم.

ثلاث معالق من زيت الزيتون.

ثلاث معالق من زيت اللوز.

ثلاث معالق من زيت جوز الهند.

بونيه.

فرشاة. طريقة التحضير في طبق جاف نظيف نضيف فيه خمس معالق من القرنفل الناعم وثلاث معالق من زيت الزيتون وثلاث معالق من زيت اللوز وثلاث معالق من زيت جوز الهند.

نخلط جميع المكونات جيدا حتي تصبح مزيجا واحدا.

نغسل الشعر بالشامبو جيدا وبعدها بالماء الفاتر.

نترك الشعر يجف لمدة خمس دقائق دون استخدام فوطة في تجفيفه لانه من الصحي للشعر ان يجف في درجه حرارة الغرفة دون استخدام فوطة او سشوار.

في كوب نظيف نضع ماء مغلي والقليل من الملح الابيض ونقوم بتذويب الملح في الماء وبهذا يكون محلول الملح جاهز لتطهير الفرشاة قبل وضعها في الخلطة.

نترك الفرشاة تجف لمدة دقيقة وربع.

نقوم بتوزيع خلطة القرنفل علي فروة الرأس وبعد اتمام توزيع خلطة القرنفل علي جميع فروة الراس نضع طبقة سميكة علي الشعر.

نغطي الشعر بالبونيه ونتركه لمدة ساعة ونصف.

بعد مرور الوقت نقوم بتدليك فروة الراس لمدة خمس دقائق.

ثم بعد ذلك نقوم بفرك الشعر.

يغسل الشعر بالماء الفاتر.

تكرر خلطة القرنفل للقضاء علي الشيب ثلاث مرات اسبوعيا.

ينصح الاطباء في جميع انحاء العالم بتناول غذاء صحي سليم محضر بطريقة صحية وأمنة خالي من مكسبات الطعم والرائحه والمواد الحافظة التي تؤثر سلبا علي صحة الإنسان من اضعاف الجهاز المناعي الذي يؤثر علي أنظمه الجسم المختلفة.

استخدام زيت الزيتون كدهان للشعر يوميا يغذي الشعر من جزوره ويقضي تماما علي الشعر الابيض وبإضافة القرنفل الي زيت الزيتون تعتبر من اقوي الخلطات الفعالة في علاج الشيب. الوسوم

يحتوي القرنفل علي زيوت تقضي تماما علي الشعر الابيض الموجود بالرأس، بعد اجراء الكثير من الابحاث والدراسات حول معرفة سبب ظهور الشيب في الرأس ومن اهم ما توصلت اليه الابحاث هو ان الشيب يرجع الي نقص في الفيتامينات، والمعادن اي انه سوء تغذية وهذا يكون في حالة ظهور الشيب اثناء مرحلة العشرينات، اما مرحلة ما بعد الخمسينات ظهور الشعر الأبيض فيها طبيعي. خلطة القرنفل للقضاء علي الشيب المكونات: خمس معالق من القرنفل الناعم.

ثلاث معالق من زيت الزيتون.

ثلاث معالق من زيت اللوز.

ثلاث معالق من زيت جوز الهند.

بونيه.

فرشاة. طريقة التحضير في طبق جاف نظيف نضيف فيه خمس معالق من القرنفل الناعم وثلاث معالق من زيت الزيتون وثلاث معالق من زيت اللوز وثلاث معالق من زيت جوز الهند.

نخلط جميع المكونات جيدا حتي تصبح مزيجا واحدا.

نغسل الشعر بالشامبو جيدا وبعدها بالماء الفاتر.

نترك الشعر يجف لمدة خمس دقائق دون استخدام فوطة في تجفيفه لانه من الصحي للشعر ان يجف في درجه حرارة الغرفة دون استخدام فوطة او سشوار.

في كوب نظيف نضع ماء مغلي والقليل من الملح الابيض ونقوم بتذويب الملح في الماء وبهذا يكون محلول الملح جاهز لتطهير الفرشاة قبل وضعها في الخلطة.

نترك الفرشاة تجف لمدة دقيقة وربع.

نقوم بتوزيع خلطة القرنفل علي فروة الرأس وبعد اتمام توزيع خلطة القرنفل علي جميع فروة الراس نضع طبقة سميكة علي الشعر.

نغطي الشعر بالبونيه ونتركه لمدة ساعة ونصف.

بعد مرور الوقت نقوم بتدليك فروة الراس لمدة خمس دقائق.

ثم بعد ذلك نقوم بفرك الشعر.

يغسل الشعر بالماء الفاتر.

تكرر خلطة القرنفل للقضاء علي الشيب ثلاث مرات اسبوعيا.

ينصح الاطباء في جميع انحاء العالم بتناول غذاء صحي سليم محضر بطريقة صحية وأمنة خالي من مكسبات الطعم والرائحه والمواد الحافظة التي تؤثر سلبا علي صحة الإنسان من اضعاف الجهاز المناعي الذي يؤثر علي أنظمه الجسم المختلفة.

استخدام زيت الزيتون كدهان للشعر يوميا يغذي الشعر من جزوره ويقضي تماما علي الشعر الابيض وبإضافة القرنفل الي زيت الزيتون تعتبر من اقوي الخلطات الفعالة في علاج الشيب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بملعقة قرنفل تخلصي من شيب الشعر المبكر على الفور وانسي الشعر الأبيض في ساعات معدودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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