خلطات طبيعية لتفتيح البشرة فقط في 7 أيام لبشرة مثالية ناصعة البياض

خلطات طبيعية لتفتيح البشرة , جميع السيدات بلا استثناء تتمنى دومًا أن تُصبح بشرتها ناصعة البياض، بدون شوائب، بدون بقع أو آثار حب الشباب التي تجعل البشرة تبدو غامقة، وللأسف جميع الكريمات التي تقوم بعملية تفتيح البشرة يُمكن أن تحتوي على مواد تتسبب في حروق بالبشرة، أو مواد كيميائية تضرها، هذا بالإضافة إلى سعرها المُبالغ فيه، لذا فكرنا اليوم أن نقدم لكِ أفضل خلطات لتفتيح البشرة في البيت نتائجها سريعة، مضمونة وآمنة 100% ومجربة.

خلطات طبيعية لتفتيح البشرة

لا يُوجد أفضل من المكونات الطبيعية الآمنة لاستخدامها في تفتيح البشرة، وإزالة البقع الداكنة، والتخلص من كل آثار حب الشباب، والاسمرار الذي ينتج من أشعة الشمس.

لذلك ومن خلالنا سنقدم لكِ أقوى الوصفات التي تساعد في تفتيح البشرة ويجعلها بيضاء ناصعة بدون شوائب على الإطلاق وثقي أن كل تلك الوصفات مجربة وجاءت بنتائج قوية:-

الوصفة الأولى

سنحتاج فيها إلى:-

ثلاثة ملاعق صغيرة من الأرز المطحون + 4 ملاعق كبيرة من زبدة الشيا + 2 ملعقة كبيرة من عصير البرتقال + نصف ملعقة صغيرة من ماء الاكسجين (اختياري).

الطريقة

امزجي الأرز المطحون + ماء الأكسجين جيدًا.

ثم أضيفي كل المكونات الأخرى بالتدريج.

طبقي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة نصف ساعة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

الوصفة الثانية

سنحتاج في تحضيرها إلى:-

ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون + ملعقتان صغيرة من العسل + عصير ثمرة من الليمون + ملعقة صغيرة من السكر.

الطريقة

امزجي العسل + عصير البرتقال + السكر في وعاء.

أضيفي عصير الليمون بالتدريج ثم طبقيه على البشرة وخاصًة البقع الداكنة.

اتركي الخليط لمدة 5 دقائق ثم افركي الخليط بالليمون لمدة 5 دقائق ثم اشطفي الوجه بالماء الفاتر.

الوصفة الثالثة

سنحتاج إلى:-

ملعقة كبيرة من الأرز المطحون + نصف ملعقة من الكركم + ملعقة كبيرة ونصف من الحليب السائل + ملعقة صغيرة من العسل.

الطريقة

امزجي كل المكونات معًا ثم طبقيها على بشرتك.

اتركي الخليط لمدة 25 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد.

مكونات الوصفة

الوصفة الرابعة لتفتيح البشرة في 7 أيام

سنحتاج في تحضيرها إلى:-

ملعقة كبيرة نشا+ ملعقة عصير ليمون + ملعقة صغيرة كركم + ملعقة صغيرة من صودا الخبز + قطرات من ماء الورد.

طريقة تحضيرها