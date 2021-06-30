أسهل طريقة لعمل البسبوسة البيتي بالزبادي دايبة ومرملة زي الجاهزة

طريقة عمل البسبوسة البيتى، ربات البيوت في كثير من الأحيان تكون لديها رغبة في صنع البسبوسة بالمنزل لرغبتها في عمل الحلويات بالمنزل لأطفالها أو للضيوف، وهذا لتضمن جودة مكوناتها، وذلك ما يدفعها تبحث عن طريقة عمل البسبوسة البيتى وسوف يتم عرضها هنا بالتفصيل.

طريقة عمل البسبوسة البيتى

البسبوسة واحدة من أفضل الحلويات الشرقية، وعلى الرغم من بساطة مكوناتها إلا أنها تكون باهظة الثمن فى محلات الحلواني، لذلك سنوفر إليكم أسهل طريقة لعمل البسبوسة البيتي بمكونات متوفرة فى بيتك لضمان الجودة والنظافة إلى جانب مذاق شهي لا يُقاوم.

مكونات خليط البسبوسة:

سميد بمعيار واحد كوب.

دقيق بمعيار واحد ملعقة حجم كبير.

زبادي بمعيار ربع كوب.

بيكينج بودر بمعيار ملعقة حجم صغير.

سكر مطحون بمعيار نصف كوب.

سمن بلدي بمعيار ربع كوب.

جوز هند بمعيار ملعقتين حجم كبير.

مكونات شربات البسبوسة:

ماء بمعيار واحد كوب.

سكر بمعيار واحد كوب.

فانيلا بمعيار نصف ملعقة حجم كبير.

سمن بمعيار ملعقة حجم صغير.

القليل من عصير الليمون.

نحضر وعاء ونضع به السميد والسمن ونقلبهم، ثم نضع الدقيق والزبادي والبيكنج بودر والسكر وجوز الهند، نخلط جميع تلك المكونات مع بعضها ولكن بدون أن نقوم بعجن الخليط.

نحضر صينية البسبوسة وندهنها بالقليل من السمن، ونسكب الخليط بعدها ونقوم بمساويتة بشكل جيد.

نضع عليه قطع من اللوز حسب الرغبة، ثم ندخل الصينية الفرن، وتترك حتى تحصل على لون ذهبي، وأثناء تسوية البسبوسة نقوم بعمل الشربات.

نضع على النار السكر في وعاء مع الماء، وبعد أن يبدأ يغلى، نضيف عليها السمن وعصير الليمون والفانيلا ونقلبهم ونتركم ست دقائق ثم نغلق النار.

وبعد أن تخرج البسبوسة من الفرن فوراً نسكب الشربات عليها وهو ساخن، وتترك لكي تبرد ثم تقطع حسب الرغبة.

طريقة تحضير البسبوسة البيتي

لضمان نحاج البسبوسة أضيفي الشربات وهو ساخن على البسبوسة الساخنة أيضاً ثم تغطى وتترك جانباً لمدة 20 دقيقة على الأقل حتى تهداً، ثم تُقطع وتقدم فى أطباق التقديم، ويمكن وضع القليل من القشطة بجانبها وأيضاً بعض المكسرات المجروشة.