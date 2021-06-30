كام مرة محتاجة تقصي الشعر حسب نوع شعرك للحصول على مظهر مثالي

لو قصيتي شعرك كتير ، ده ممكن يمنع نموه ، لو قصتيه قليل اوي شعرك هيبقى ضعيف وهيتقصف ، وهنا لازم تعرفي معدل قص الشعر او كام مرة المفروض تقصيه ، وده اللي هنعرفه النهاردة من خلال السطور الجاية هنتعرف على عدد مرات قص الشعر حسب نوع شعرك.
عدد مرات قص الشعر حسب نوع شعرك:
1- الشعر المجعد او الكيرلي:
النوع ده من الشعر ممكن يقعد فترة اطول شوية قبل قصه ، وده لانه حتى لما هيبدأ في النمو مش هيختلف كتير ، لو عايزة شعرك ينمو ، قصيه كل 6 شهور ، لكن لو عايزة تحافظي طول شعرك والستايل بتاعه قصيه كل 3 شهور.
2- الشعر ال Coily او المتعرج:
النوع ده من الشعر بيكون جاف ، عشان كده لو انتي شعرك متعرج وعايزة تحافظي على التجعيدة بتاعته ، يبقى الافضل تقصيه مرة واحدة كل 6 – 12 اسبوع ، وفي حالة تلف شعرك بالحرارة او صبغه ، يبقى الافضل قصه في كل مرة بتصبغيه فيها ، ده هيحافظ على اطراف الشعر.
3- الشعر المفرود او الويفي:
الشعر الناعم او المفرود في اغلب الوقت ممكن يبقى مرهق ، ممكن يستمر لاسابيع شكله حلو وفجأة تصحي في يوم تلاقيه تالف ومقصف ، عشان كده مفتاح الحصول على شعر مفرود او ويفي صحي هو انك تعيدي تشكيله من غير ما تقصي كتير ، وللحصول على افضل النتايج ، قصي الاطراف او غيري القصة كل 10 اسابيع او 3 شهور للحفاظ على شعرك تحت السيطرة.
4- الشعر الكثيف:
الشعر الكثيف كمان من انواع الشعر اللي ممكن متحتاجش قص لفترة اطول ، ولكن مع ذلك بسبب كثافة الشعر ممكن متعرفيش تتحكمي فيه في كتير من الاوقات ، فلو شعرك كثيف بننصحك تقصيه كل 6 شهور عشان تقدري تتحكمي فيه اكتر.
5- الشعر الخفيف:
الشعر الخفيف بيبقى عرضه للتكسر ، بالاضافة انه ممكن يفقد شكله او الستايل بتاعه بسرعة ، عشان كده للحفاظ على ستايل شعرك ومنع التلف ، الافضل قصه كل شهرين.
6- الشعر التالف:
لو شعرك معرض لانقسام الاطراف او بتستخدمي عليه الحرارة او بتصبغيه بانتظام ، الافضل قصه مرة كل 8 اسابيع (6 – 12 اسبوع) ، ده هيساعد ان شعرك يفضل صحي ، قص الشعر بشكل متكرر بيساعد على منع التقصف والجفاف الشديد ، وده مش معناه انك لازم تقصي منه كتير كل مرة ، ولكن قص حاجات بسيطة من الشعر هتأدي المهمة.
يا ترى ايه نوع شعرك. كام مرة بتقصيه؟ هل عندك نصايح للحفاظ على الشعر حسب نوع شعرك؟ شاركيها معانا.
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