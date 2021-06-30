سر نجاح تحضير الحواوشي وطريقة عمله مثل الحاتي في المنزل

يبحث الكثير عن طريقة عمل الحواوشي مثل المحلات، وذلك بسبب حبهم له حيث يعد من أفضل الأكلات لدى الكثيرين، وهو أكلة مشهورة في مصر، وله طرق متعددة لتحضيره، ويمكن عملة إما بالعيش البلدي أو بعمل عجينة مخصصة له، والآن يمكن عمله في المنزل بطريقة سهلة ومكونات بسيطة، ويكون بنفس طعم حواوشي الحاتي.الحواوشي وطريقة عمله مثل الحاتي
سوف نتعرف على الطرق الصحيحة لعمل الحواوشي بالمنزل ويكون بنفس نكهة حواوشي المحلات، وسوف نتعرف على طريقة عمل عجينة الحواوشي.مكونات عجينة الحواوشي مثل الحاتي
- نصف كيلو من الدقيق.
- ملعقة واحدة ملح.
- ملعقة واحدة خميرة فورية.
- ملعقتان سكر.
- ربع ملعقة فلفل أسود.
- ذرة كمون.
- كزبرة ناشفة.
- نصف كوب زيت.
- كوب ونصف ماء.
- نصف كيلو لحم مفروم.
- 2 فلفل أخضر.
- 1 طماطم.
- 3 بصلات.
- ملعقة كبيرة بهارات مشكلة.
- نصف ملعقة ملح.
- نصف ملعقة فلفل أسود.
- شطة حسب الرغبة.
- 2 فص ثوم مفروم.
- زيت.
العجين:
- في العجان الكهربائي نقوم بوضع كوبين من الدقيق مع كلٍ من السكر والخميرة والملح والفلفل الأسود والكمون المطحون.
- نخفق المكوناتوجيدًا على سرعة عالية.
- يتم إضافة الزيت والماء ويكون دافئ.
- نقوم بالخفق مرة أخرى للعجن.
- نضع المتبقي من الدقيق مع العجين.
- يتم وضع هذه العجينة في وعاء بلاستيك أو زجاج قد تم دهنه بالزيت مسبقًا.
- نضع غطاء من الورق النايلون على العجين، ونتركها تختمر ويزيد حجمها.
- بعد أن يختمر العجين نقوم بتقسيمه إلى كرات صغيرة.
الحشو:
- نضع كل مكونات الحشو مع اللحم المفروم في جهاز تحضير الطعام.
- على سطح مستو نضع قليل من الدقيق.
- نفرد كرة من كرات العجين عليه حتى نحصل على سمك مناسب.
- نقوم بوضع قطعة من خليط اللحم المفروم.
- نفرد كرة أخرى من العجين ونضعها فوق الحشو.
- نقوم بالضغط باستخدام شوكة أو باليد على العجين من جميع النواحي من الأطراف.
- نترك الحواوشي يرتاح لمدة ربع ساعة، ونكون قد سخنا الفرن قبل ذلك.
- نضع الحواوشي في الفرن على صينية.
- بعد ذلك عندما تتم تسوية الحواوشي نقوم بإخراجه من الفرن، ومن ثم وضع قطعة من الفحم بوسط الصينية ونضع عليها قطرة من الزيت أو السمن.
- يتم تغطيته بورق الفويل.
- يقدم مع سلطة الطحينة والسلطة الخضراء.
الوسوم
يبحث الكثير عن طريقة عمل الحواوشي مثل المحلات، وذلك بسبب حبهم له حيث يعد من أفضل الأكلات لدى الكثيرين، وهو أكلة مشهورة في مصر، وله طرق متعددة لتحضيره، ويمكن عملة إما بالعيش البلدي أو بعمل عجينة مخصصة له، والآن يمكن عمله في المنزل بطريقة سهلة ومكونات بسيطة، ويكون بنفس طعم حواوشي الحاتي.الحواوشي وطريقة عمله مثل الحاتي
سوف نتعرف على الطرق الصحيحة لعمل الحواوشي بالمنزل ويكون بنفس نكهة حواوشي المحلات، وسوف نتعرف على طريقة عمل عجينة الحواوشي.مكونات عجينة الحواوشي مثل الحاتي
- نصف كيلو من الدقيق.
- ملعقة واحدة ملح.
- ملعقة واحدة خميرة فورية.
- ملعقتان سكر.
- ربع ملعقة فلفل أسود.
- ذرة كمون.
- كزبرة ناشفة.
- نصف كوب زيت.
- كوب ونصف ماء.
- نصف كيلو لحم مفروم.
- 2 فلفل أخضر.
- 1 طماطم.
- 3 بصلات.
- ملعقة كبيرة بهارات مشكلة.
- نصف ملعقة ملح.
- نصف ملعقة فلفل أسود.
- شطة حسب الرغبة.
- 2 فص ثوم مفروم.
- زيت.
العجين:
- في العجان الكهربائي نقوم بوضع كوبين من الدقيق مع كلٍ من السكر والخميرة والملح والفلفل الأسود والكمون المطحون.
- نخفق المكوناتوجيدًا على سرعة عالية.
- يتم إضافة الزيت والماء ويكون دافئ.
- نقوم بالخفق مرة أخرى للعجن.
- نضع المتبقي من الدقيق مع العجين.
- يتم وضع هذه العجينة في وعاء بلاستيك أو زجاج قد تم دهنه بالزيت مسبقًا.
- نضع غطاء من الورق النايلون على العجين، ونتركها تختمر ويزيد حجمها.
- بعد أن يختمر العجين نقوم بتقسيمه إلى كرات صغيرة.
الحشو:
- نضع كل مكونات الحشو مع اللحم المفروم في جهاز تحضير الطعام.
- على سطح مستو نضع قليل من الدقيق.
- نفرد كرة من كرات العجين عليه حتى نحصل على سمك مناسب.
- نقوم بوضع قطعة من خليط اللحم المفروم.
- نفرد كرة أخرى من العجين ونضعها فوق الحشو.
- نقوم بالضغط باستخدام شوكة أو باليد على العجين من جميع النواحي من الأطراف.
- نترك الحواوشي يرتاح لمدة ربع ساعة، ونكون قد سخنا الفرن قبل ذلك.
- نضع الحواوشي في الفرن على صينية.
- بعد ذلك عندما تتم تسوية الحواوشي نقوم بإخراجه من الفرن، ومن ثم وضع قطعة من الفحم بوسط الصينية ونضع عليها قطرة من الزيت أو السمن.
- يتم تغطيته بورق الفويل.
- يقدم مع سلطة الطحينة والسلطة الخضراء.
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