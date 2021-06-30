بكوب من الحليب حضري الهريسة على أصولها الشامية في البيت ومذاق شهي ولذيذ

نقدم لكم اليوم من خلال هذه المقالة طريقة عمل الهريسة على أصولها الشامية، حيث تعتبر الهريسة من أشهر الحلويات الشامية التي تمتلك شعبية كبيرة في الوطن العربي كله، فهي تتميز بطعمها الطيب اللذيذ، ويقبل الجميع على شرائها جاهزة من محلات الحلويات لكي يحصلوا على الطعم الأصلي لها، ولكن يمكنكم تحضيرها في البيت بكل سهولة وأقل تكلفة والحصول على نفس المذاق الطيب اللذيذ، وسوف ننشر لكم طريقة تحضيرها خطوة بخطوة في هذا المقال.الهريسة على أصولها الشامية
نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني وصفة الهريسة على الطريقة الشامية أي على أصولها، ومن الجدير بالذكر أن من الحلويات الشرقية اللذيذة هي حلوى الهريسة، وأيضا من أسهل الوصفات التي يمكن عملها في المنزل بأقل التكاليف، ومن خلال هذه المقالة نقدم لكم مكونات عمل الهريسة الشامية، وإليكم المقادير.مكونات عمل الهريسة الشامية
- ثلاثة أكواب من السميد الخشن.
- كوب واحد من السكر الأبيض.
- نصف كوب زيت نباتي.
- كوب من الحليب.
- ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج باودر.
- ثلاثة ملاعق كبار من الطحينة.
- كوب من المكسرات حسب الرغبة.
- خمسة أكواب من الماء.
- ثلاثة أكواب من السكر.
- 2 ملعقة من ماء الورد.
- عصير نصف ثمرة من الليمون.
- ملعقة من الفانيليا (يمكن الاستغناء عنها).
- في بولة نقوم بخلط كلاً من السميد والسكر مع بعضهما بشكل جيد.
- وفي بولة أخرى نقوم بمزج كلاً من الحليب والبيكنج باودر بشكل جيد.
- ثم نقوم بإضافة مزيج الحليب إلى السميد ونقلب المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس تماماً.
- إضافة الزيت إلى الخليط ونستمر في التقليب حتى نحصل على عجينة ذات قوام مفتت.
- نقوم بدهن صينية الفرن بالطحينة جيداً، ونقوم بإضافة خليط الهريسة إليها، ونوزعه بالتساوي.
- يتم توزيع المكسرات على الوجه حسب رغبتكم.
- نترك الصينية جانباً لكي ترتاح.
- نقوم بتسخين الفرن على حرارة 180 درجة.
- بعد ذلك نقوم بإدخال الهريسة إلى الفرن ونتركها حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.
- نخرجها بعد ذلك ونصب عليها الشربات وهي ساخنة.
- ثم نتركها تبرد وتصبح جاهزة للتقديم، وبالهنا والشفا لكم.
- يمكن تناولها مع قهوة أو شاي حسب الرغبة.
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نقدم لكم اليوم من خلال هذه المقالة طريقة عمل الهريسة على أصولها الشامية، حيث تعتبر الهريسة من أشهر الحلويات الشامية التي تمتلك شعبية كبيرة في الوطن العربي كله، فهي تتميز بطعمها الطيب اللذيذ، ويقبل الجميع على شرائها جاهزة من محلات الحلويات لكي يحصلوا على الطعم الأصلي لها، ولكن يمكنكم تحضيرها في البيت بكل سهولة وأقل تكلفة والحصول على نفس المذاق الطيب اللذيذ، وسوف ننشر لكم طريقة تحضيرها خطوة بخطوة في هذا المقال.الهريسة على أصولها الشامية
نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني وصفة الهريسة على الطريقة الشامية أي على أصولها، ومن الجدير بالذكر أن من الحلويات الشرقية اللذيذة هي حلوى الهريسة، وأيضا من أسهل الوصفات التي يمكن عملها في المنزل بأقل التكاليف، ومن خلال هذه المقالة نقدم لكم مكونات عمل الهريسة الشامية، وإليكم المقادير.مكونات عمل الهريسة الشامية
- ثلاثة أكواب من السميد الخشن.
- كوب واحد من السكر الأبيض.
- نصف كوب زيت نباتي.
- كوب من الحليب.
- ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج باودر.
- ثلاثة ملاعق كبار من الطحينة.
- كوب من المكسرات حسب الرغبة.
- خمسة أكواب من الماء.
- ثلاثة أكواب من السكر.
- 2 ملعقة من ماء الورد.
- عصير نصف ثمرة من الليمون.
- ملعقة من الفانيليا (يمكن الاستغناء عنها).
- في بولة نقوم بخلط كلاً من السميد والسكر مع بعضهما بشكل جيد.
- وفي بولة أخرى نقوم بمزج كلاً من الحليب والبيكنج باودر بشكل جيد.
- ثم نقوم بإضافة مزيج الحليب إلى السميد ونقلب المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس تماماً.
- إضافة الزيت إلى الخليط ونستمر في التقليب حتى نحصل على عجينة ذات قوام مفتت.
- نقوم بدهن صينية الفرن بالطحينة جيداً، ونقوم بإضافة خليط الهريسة إليها، ونوزعه بالتساوي.
- يتم توزيع المكسرات على الوجه حسب رغبتكم.
- نترك الصينية جانباً لكي ترتاح.
- نقوم بتسخين الفرن على حرارة 180 درجة.
- بعد ذلك نقوم بإدخال الهريسة إلى الفرن ونتركها حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.
- نخرجها بعد ذلك ونصب عليها الشربات وهي ساخنة.
- ثم نتركها تبرد وتصبح جاهزة للتقديم، وبالهنا والشفا لكم.
- يمكن تناولها مع قهوة أو شاي حسب الرغبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكوب من الحليب حضري الهريسة على أصولها الشامية في البيت ومذاق شهي ولذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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