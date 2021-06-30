أسرع طريقة تحضير وصفة كيراتين فعال قوي لفرد الشعر بالبيض في المنزل

من منا لا يحب أن يكون لديه شعر قوي ولامع وصحي، أصبحت جميع النساء في الوقت الحالي تنفر بشكل كبير للغاية من جميع المنتجات الصناعية التي أصبحت تضر الشعر بشكل كبير لذلك يجب أن نقول إن هناك بحث كبير ومتزايد هذه الفترة من جميع النساء على المنتجات الطبيعية والوصفات الطبيعية التي يمكن عملها في المنزل بكل سهولة وبأقل التكاليف الممكنة، وخلال السطور القادمة عبر موقعنا هذا ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل وصفة الكيراتين الطبيعي الآمنة بكل سهولة من المنزل دون حدوث أي أضرار للشعر.

من المعروف أن الكيراتين الذي يتواجد في جميع المحلات الخاصة بتصفيف الشعر تحتوي على العديد من الكيماويات الضارة والتي تضر فروة الشعر بشكل كبير للغاية، كما يجب الإشارة أن مادة الفورلدهايد من مكونات الكيراتين الذي يتم وضعه على الشعر في محلات تصفيف الشعر، كما يجب الإشارة أن هذه المادة قد تؤدي في العديد من الأحيان إلى حرق بصيلات الشعر، مما قد تؤدي إلى تساقطه وإضعاف نموه ايضا والتأثير بالسلب علي الشعر، بالإضافة الي أنه يمكن الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، إلى جانب ارتفاع سعره بشكل كبير، كما يمكنكم الحصول على الكيراتين بشكل طبيعي من المكملات الغذائية والزيوت والأعشاب المختلفة ويساعد على تنعيم الشعر وترميم الشعر ايضا دون حدوث أي أضرار.

بيضة واحدة .

عدد ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

واحد ملعقة من زيت اللافندر أو الياسمين