طريقة عمل سبرينج رول الخضار بالخطوات في المنزل

سبرينج رول خضار، هو احد أنواع المقبلات يمكن أن يضع بجان أطباق الأساسية مثل الفراخ المشوية، مكرونة بشاميل يضع لفائف سبرينغ رول، كما يمكن التنوع في الحشو واستبدال الخضار بمجموعة من أنواع الجبن المبشور.

سبرينج رول، من الوصفات ألذيذة سريعة التحضير الخفيفة وغير مكلفة، يمكن تناولها بجانب طبق من البطاطس المحمرة، وبعض أنواع الصوصات مثل صوص الكاتشب، يمكن تحضيره من شرائح الدجاج، أو اللحم المفروم.

طريقة عمل سبرينج رول في المنزل

نحتاج في بعض الأوقات إلى تحضير بعض الوصفات الخفيفة وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة مثل جلاش بالحمة، و يمكن تناولها كأوجبه أساسية، ونبتعد عن الوجبات الدسمة، نقدم عبر موقعنا ثقفني سبرينج خضار بمكونات والخطوات.

مقادير سبرينج رول خضار.

شرائح من عجينة سبرينج رول رقيقة حجم كبير.

بصل مقطع جوليان شرائح طويلة.

جزر شرائح.

كوسه شرائح طويلة.

فلفل الأخضر شرائح.

فلفل ألوان.

ثوم مفروم.

زنجبيل.

عدد2 معلقة كبيرة من زيت.

كرفس.

مرقة خضار.

عدد1 بيض.

ربع معلقة صغيرة من ملح.

ربع معلقة صغيرة من فلفل الأسود.

نحضر مقلاة ونضعها على النار ونضيف عدد 2معلقة من زيت ونضيف زنجبيل فريش+ ثوم مفروم ونقلب. ثم يضاف ألية شرائح البصل ونقلب حتى يتغير لونه. يليه أضافه أنواع الخضار المتوافرة لدينا من (جزر-كرفس- فلفل اخضر- فلفل ألوان -كوسه) ونقلب جيدا. ثم نضيف التوابل ربع معلقة الملح+ ربع معلقة من الفلفل الأسود + مكعب مرقة الخضار. ثم نخرج الخضار في طبق ونبدأ في تحضير شرائح سبرينج. نفرد شرائح ونضع خليط من الخضار ويمكن أضافه جبن مبشور، أو شرائح زيتون لمن يرغب. ويمكن لمن يرغب خفق البيض مع قليل من رشه ملح ورشة فلفل ويضع على وجه سربينج بعد الحشو. نحضر طاسة ونضع بها زيت ونتركه على النار يسخن جيدا ثم نضع لفائف سبرينج للقلى حتى يصبح لونها ذهبي ويمكن أن يضع في الفرن لمن يرغب في تناول الطعام بشكل صحي اكثر يدهن بالزيت ويضع في صنية بها ممدة دهنية.

تحضير سبرينج رول خضار بالخطوات

سبرينج رول بالخضار، بأسهل طريقة يمكن تحضيرها.