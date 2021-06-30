أقوى كرياتين طبيعي معجزة لفرد الشعر وتنعيمه في البيت

كرياتين طبيعي معجزة لفرد الشعر، من الأمور التي أصبحت مهمة بشكل كبير بالنسبة للعديد من النساء في الوقت الحالي هو الحصول على شعر صحي رائع بواسطة المنتجات الطبيعية التي أصبحت من الأمور المهمة بشكل كبير للغاية، أصبحت المنتجات الصناعية من أكثر الأمور التي تضر الشعر بشكل كبير للغاية في الفترة الأخيرة لذلك أصبحت النساء تبحث عن الأمور الطبيعية التي تجعل الشعر صحي ولامع وقوي وخلال السطور القادمة سوف نقدم لكم طريقة عمل كرياتين طبيعي لفرد الشعر يمكنكم عمله في المنزل بكل سهولة .

يمكنكم عمل الكرياتين للشعر بكل سهولة من لمنزل كما يمكنكم عمله بالعديد من الطرق المختلفة وسوف نقدم لكم طريقة رائعة لعمل هذه الوصفات في المنزل كما لا تحتاج هذه الوصفة إلى العديد من المكونات ولا تحتاج إلى مبالغ مالية عالية مقارنة بجميع المنتجات الصناعية التي يتم صرف العديد من المبالغ عليها وخلال السطور القادمة سوف نقدم لكم طريقة عمل كرياتين طبيعي لفرد الشعر بوصفة بسيطة وسريعة المفعول بكل تأكيد تابعوا معانا خلال السطور القادمة .

كيس خميرة فورية .

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقتين من خل التفاح .

قومي بخلط جميع المكونات مع بعضها في وعاء عميق واتركيها لمدة عشر دقائق أو خمسة عشر دقيقة .

ثم قومي بتوزيع الخليط على شعرك بالتساوي .

قم قومي بوضع غطاء بلاستيكي على شعرك لمدة ساعة كاملة.

اشطفيه بعد ذلك بالماء الفاتر والشامبو والبلسم.

صففي شعرك بعد ذلك وستلاحظين الفرق.

يعتبر كرياتين الخميرة مفيد جداً لفرد الشعر بصورة سريعة للغاية.

واحد موزة مهروسة .

بيضتين.