كيكة الروانى الهشه الطرية بطريقة سهلة وبسيطة جدا وطعم خطير

كيكة الروانى تعتبر من الكيكات المفضلة لدى الكثير من الناس، وذلك لما تتمتع به من الطعم الجميل وأيضاً شكلها روعة، فهى هشة جدا وطرية وطعمها مميز لأنها تتكون من الدقيق العادى وسميد البسبوسة الذى يعطيها طعم مختلف عن باقى الكيكات الأخرى ، فهى تمزج بين طعم الكيكة وطعم البسبوسة الجميل وأيضاً تسقي بالشربات الذى يجعلها طرية جداً، وكذلك من مكوناتها الزبادى الذى له دور كبير أيضاً فى جعل الكيكة طرية وهشة، لذلك يفضل الجميع تناول هذه الكيكة اللذيذة ويمكن عملها فى المناسبات والعزومات نظراً لشكلها الجميل وطعمها الخفيف، وسوف أقدمها لكم اليوم بطريقة بسيطة وناجحة جداً، وسوف اقدم لكم متابعينا الأعزاء اليوم مكونات وطريقة تحضير كيكة الروانى بالتفصيل. مكونات كيكة الروانى مكونات كيكة الروانى تتكون كيكة الروانى من عدة مكونات سوف أعرضها عليكم بالتفصيل وهى كالتالي: ٥ حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

١١/٢ كوب من الدقيق.

١١/٢ كوب من دقيق السميد.

١/٢ كوب من جوز الهند.

كيس من البيكنج بودر.

١١/٢ كوب من الزبادى.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

١/٢ كوب من الزيت.

رشة من الملح.

كوب من السكر. الشربات ١١/٢ كوب من السكر.

٢ كوب من الماء.

عصرة ليمونة. طريقة الاعداد والتجهيز طريقة الاعداد والتجهيز طريقة عمل كيكة الروانى بسيطة جدا وخطواتها سهلة ولا تحتاج وقت كبير وهى كمايلي: نجهز الشربات الأول علشان يلحق يبرد ، فى حلة صغيرة ونضع السكر والماء وعليهم عصرة الليمونة ونضع الحلة على النار ونتركه يغلي لمدة ١٠ دقائق. وبعد ذلك ننزله من على النار ونتركه حتى يبرد وقوامه بيكون خفيف. ثم نجهز الكيكة وفى المضرب الكهربائى أو بالمضرب اليدوي السيلك نحضر وعاء ونضع به البيض والفانيليا وعليه السكر ونخفقهم جيداً. ثم نضيف الزبادى وتستمر فى الخفق ونضيف عليهم الزيت وملعقة الخل ونخفق أيضاً حتى يصبح الخليط متجانس مع بعضه تماماً. ونقوم بإحضار طبق عميق ونحنا به الدقيق ونضيف إليه باقى المكونات الجافة من دقيق السميد والبيكنج بودر ورشة الملح وجوز الهند ونخلطهم مع بعض كويس. ثم نضيفهم إلى الخليط السابق شوية شوية لحد ما الكيك يأخذ قوامه المظبوط. نكسب الخليط فى صينية مقاس ٢٨ مدهونة ومرشوشة بالدقيق قليلاً. وندخل الصينية فى الفرن السابق تسخينها فى الرف الأوسط على درجة حرارة ١٦٠ لمدة من ٣٥:٤٠ دقيقة. وبعد ذلك نخرجها من الفرن تسقى بالشربات البارد ونتركها حتى تبرد، ثم نزينها بجوز الهند والكريز وتقدم وبالف صحة وعافية. الوسوم

كيكة الروانى تعتبر من الكيكات المفضلة لدى الكثير من الناس، وذلك لما تتمتع به من الطعم الجميل وأيضاً شكلها روعة، فهى هشة جدا وطرية وطعمها مميز لأنها تتكون من الدقيق العادى وسميد البسبوسة الذى يعطيها طعم مختلف عن باقى الكيكات الأخرى ، فهى تمزج بين طعم الكيكة وطعم البسبوسة الجميل وأيضاً تسقي بالشربات الذى يجعلها طرية جداً، وكذلك من مكوناتها الزبادى الذى له دور كبير أيضاً فى جعل الكيكة طرية وهشة، لذلك يفضل الجميع تناول هذه الكيكة اللذيذة ويمكن عملها فى المناسبات والعزومات نظراً لشكلها الجميل وطعمها الخفيف، وسوف أقدمها لكم اليوم بطريقة بسيطة وناجحة جداً، وسوف اقدم لكم متابعينا الأعزاء اليوم مكونات وطريقة تحضير كيكة الروانى بالتفصيل. مكونات كيكة الروانى مكونات كيكة الروانى تتكون كيكة الروانى من عدة مكونات سوف أعرضها عليكم بالتفصيل وهى كالتالي: ٥ حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

١١/٢ كوب من الدقيق.

١١/٢ كوب من دقيق السميد.

١/٢ كوب من جوز الهند.

كيس من البيكنج بودر.

١١/٢ كوب من الزبادى.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

١/٢ كوب من الزيت.

رشة من الملح.

كوب من السكر. الشربات ١١/٢ كوب من السكر.

٢ كوب من الماء.

عصرة ليمونة. طريقة الاعداد والتجهيز طريقة الاعداد والتجهيز طريقة عمل كيكة الروانى بسيطة جدا وخطواتها سهلة ولا تحتاج وقت كبير وهى كمايلي: نجهز الشربات الأول علشان يلحق يبرد ، فى حلة صغيرة ونضع السكر والماء وعليهم عصرة الليمونة ونضع الحلة على النار ونتركه يغلي لمدة ١٠ دقائق. وبعد ذلك ننزله من على النار ونتركه حتى يبرد وقوامه بيكون خفيف. ثم نجهز الكيكة وفى المضرب الكهربائى أو بالمضرب اليدوي السيلك نحضر وعاء ونضع به البيض والفانيليا وعليه السكر ونخفقهم جيداً. ثم نضيف الزبادى وتستمر فى الخفق ونضيف عليهم الزيت وملعقة الخل ونخفق أيضاً حتى يصبح الخليط متجانس مع بعضه تماماً. ونقوم بإحضار طبق عميق ونحنا به الدقيق ونضيف إليه باقى المكونات الجافة من دقيق السميد والبيكنج بودر ورشة الملح وجوز الهند ونخلطهم مع بعض كويس. ثم نضيفهم إلى الخليط السابق شوية شوية لحد ما الكيك يأخذ قوامه المظبوط. نكسب الخليط فى صينية مقاس ٢٨ مدهونة ومرشوشة بالدقيق قليلاً. وندخل الصينية فى الفرن السابق تسخينها فى الرف الأوسط على درجة حرارة ١٦٠ لمدة من ٣٥:٤٠ دقيقة. وبعد ذلك نخرجها من الفرن تسقى بالشربات البارد ونتركها حتى تبرد، ثم نزينها بجوز الهند والكريز وتقدم وبالف صحة وعافية.

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