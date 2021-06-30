طريقة عمل كراوسون بالنوتيلا اللذيذ في المنزل

تبحث الأمهات دائمًا عن وصفات جديدة ولذيذة لأطفالها، مما دفعنا إلى تقديم طريقة عمل كراوسون بالنوتيلا في المنزل بمقادير متوفرة ووقت قصير لا يتعدى 30 دقيقة، حتى يستمتع جميع أفراد الأسرة بمذاق الكراوسون اللذيذ مع ضمان جودته.

طريقة عمل كراوسون بالنوتيلا

الكراوسون من المعجنات الشهية التي يفضلها الكثيرون، خاصة مع إضافة النوتيلا اللذيذة التي يعشقها الجميع من الكبار والصغار، وفيما يلي المكونات والطريقة بالخطوات:

مقادير الوصفة

تحضير المقادير قبل البدء في تحضير الوصفة من أهم عوامل نجاحها، فضلاً عن توفير الكثير من الوقت والعناء على ربة المنزل أثناء إعداد الوصفات في المطبخ، وفيما يلي مكونات الكرواسون:

كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

ملعقة واحدة من السكر الأبيض.

بيضة واحدة متوسطة الحجم.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقتان من الزبدة السايحة.

ملعقة من الخميرة.

4 ملاعق لبن دافئ.

شوكولاته نوتيلا.

أولاً، يتم إذابة الخميرة في اللبن والتقليب جيدًا حتى تختفي تمامًا. ثم تركها جانبًا لمدة ربع ساعة على الأقل حتى يزيد حجمها. في وعاء عميق، يتم خفق البيضة جيدًا وإضافة الفانيلا مع الاستمرار في الخفق لمدة دقيقتين. ثم إضافة السكر والدقيق إلى الخليط والتقليب مجددًا. بعد ذلك يتم إضافة اللبن والزبدة إلى مزيج الدقيق والسكر مع الخلط جيدًا باليد للحصول على عجينة ذات قوام متجانس. من ثم يتم ترك العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا حتى تختمر. ثم يتم تقسيمها إلى جزئين، يتم تشكيل كل جزء على هيئة دائرة. بعد ذلك يتم فرد كل دائرة وتقسيمها إلى مثلثات ذات حجم متوسط. ثم استخدام مقدار مناسب من النوتيلا في الحشو، عن طريق إضافتها إلى طرف المثلث، واللف برفق للحصول على قطع صغيرة من الكرواسون. وأخيرًا، تترك قطع الكرواسون جانبًا لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى يزيد حجمها، ثم يتم قليها في زيت ساخن غزير. يقدم الكرواسون مع العصائر أو الشاي، وبالهنا.

طريقة التحضير