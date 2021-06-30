طريقة عمل بسكويت التمر بطعم دايب ولذيذ جدا وأحلى من الجاهز

بسكويت التمر يعد من أنواع البسكويت التى لها طعم مميز وجميل، ويقبل على أكله الجميع من الكبار والصغار فهو من الأنواع المغذية جداً، فهو يتكون من البيض والزبدة وبالإضافة إلى ذلك الحشوة الخطيرة و التى تحتوى على التمر والحبهان والقرفة والزبدة وكلها مكونات مؤذية ولها فوائد عديدة للجسم، فالتمر بمفرده يحتوى على قيمة غذائية عالية جداً فيوجد به النشويات والبروتينات والسكريات، لذلك يعتبر وجبة رئيسية متكاملة وأكد الجسم بالطاقة والنشاط وتساعد على التركيز، لذا فهو مفيد جداً للأطفال في المدارس فيجب على كل أم وضعه لأبنائها فى لانش بوكس المدرسة، وهو يتميز بسهولة عمله ولايستغرق وقت كبير فى تحضيره ، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بسكويت التمر بالتفصيل. مكونات بسكويت التمر مكونات بسكويت التمر يتكون بسكويت التمر من مكونات سهلة جدا وبسيطة وغير مكلفة وهى كمايلي: ٣/٤ كوب من الدقيق.

٢ حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

١/٢ كوب من السكر البودرة.

كوب من الزبدة اللينة. الحشو ١/٢ ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ملعقة صغيرة من القرفة.

كوب من التمر العجوة.

ملعقة كبيرة من الزبدة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل بسكويت التمر بسيطة جداً وتستهلك منك الجهد الكبير ولا الوقت وهى كالتالي: فى وعاء المضرب الكهربائى نضع الزبدة والسكر، ونثبت المضرب السيلك ونقوم بتشغيل المضرب على سرعة متوسطة. ونستمر فى الخفق لمدة من ٢:٣ دقائق حتى يصبح الخليط كريمى القوام. وبعد ذلك نضيف حبة من البيض ونخفق حتى تختفى تماماً. ثم نضيف الفانيليا وحبة البيض الثانية ونخفق حتى تختفى تماماً أيضاً. نقوم باستبعاد المضرب السيلك ونضع مضرب التقليب أو العجن ونضيف الدقيق ونشغل المضرب على سرعة بطيئة، ثم سرعة متوسطة حتى تتكون لدينا عجينة دون العجن كثيراً. بعد العجن تكون العجينة على شكل قرص نغلفها بكيس من البلاستيك ونضعها فى الثلاجة لمدة ١/٢ ساعة تقريباً. وفى هذا الوقت نقوم بتحضير الحشو . ونحضر وعاء عميق ونضع به معجون التمر والزبدة والحبهان والقرفة ونقلبها بأطراف الأصابع حتى تتكون عجينة متجانسة ومتماسكة. ثم نقطع عجينة التمر إلى كرات متوسطة الحجم. وبعد ذلك نشكلها إلى حبال سمكها متوسط، ونتركها جانباً. ونحضر عجينة البسكويت من الثلاجة ونقطعها إلى كور متوسطة الحجم ، وعلى سطح مستوى نفردها على شكل اصابع طويلة. ثم نبططها باليد حتى تصبح مستطيلة ونضع بها الحشو ونغلق طرفي المستطيل على الحشوة مع الضغط على التمر قليلاً حتى يتغلف تماماً بعجينة البسكويت. نقوم بدحرجة حبل العجين المحشو بالتمر بأطراف الأصابع حتى نحصل على أسطوانة ناعمة ومتناسقة. ثم نضغط عليها بخفة حتى تصبح مستطيلة الشكل. ونحضر شوكة ونقوم بالضغط بخفة على العجينة لعمل شكل جمالى البسكويت. وبعد ذلك نقوم بتقطيعها بواسطة سكين حادة إلى قطع. ونحضر صوانى قصيرة الحافة ونضع بها ورقة من الزبدة ونرص بها البسكويت مع ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى. ونضع الصوانى في الفرن المسخن سابقا على درجة حرارة ١٨٠ فى الرف الأوسط لمدة ١٠ دقائق حتى يصبح لونها ذهبي. وبعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً. ثم نضعها فى طبق التقديم أو نحتفظ به فى وعاء محكم الغلق لوقت تقديمه وبالهنا والشفا. الوسوم

بسكويت التمر يعد من أنواع البسكويت التى لها طعم مميز وجميل، ويقبل على أكله الجميع من الكبار والصغار فهو من الأنواع المغذية جداً، فهو يتكون من البيض والزبدة وبالإضافة إلى ذلك الحشوة الخطيرة و التى تحتوى على التمر والحبهان والقرفة والزبدة وكلها مكونات مؤذية ولها فوائد عديدة للجسم، فالتمر بمفرده يحتوى على قيمة غذائية عالية جداً فيوجد به النشويات والبروتينات والسكريات، لذلك يعتبر وجبة رئيسية متكاملة وأكد الجسم بالطاقة والنشاط وتساعد على التركيز، لذا فهو مفيد جداً للأطفال في المدارس فيجب على كل أم وضعه لأبنائها فى لانش بوكس المدرسة، وهو يتميز بسهولة عمله ولايستغرق وقت كبير فى تحضيره ، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بسكويت التمر بالتفصيل. مكونات بسكويت التمر مكونات بسكويت التمر يتكون بسكويت التمر من مكونات سهلة جدا وبسيطة وغير مكلفة وهى كمايلي: ٣/٤ كوب من الدقيق.

٢ حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

١/٢ كوب من السكر البودرة.

كوب من الزبدة اللينة. الحشو ١/٢ ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ملعقة صغيرة من القرفة.

كوب من التمر العجوة.

ملعقة كبيرة من الزبدة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل بسكويت التمر بسيطة جداً وتستهلك منك الجهد الكبير ولا الوقت وهى كالتالي: فى وعاء المضرب الكهربائى نضع الزبدة والسكر، ونثبت المضرب السيلك ونقوم بتشغيل المضرب على سرعة متوسطة. ونستمر فى الخفق لمدة من ٢:٣ دقائق حتى يصبح الخليط كريمى القوام. وبعد ذلك نضيف حبة من البيض ونخفق حتى تختفى تماماً. ثم نضيف الفانيليا وحبة البيض الثانية ونخفق حتى تختفى تماماً أيضاً. نقوم باستبعاد المضرب السيلك ونضع مضرب التقليب أو العجن ونضيف الدقيق ونشغل المضرب على سرعة بطيئة، ثم سرعة متوسطة حتى تتكون لدينا عجينة دون العجن كثيراً. بعد العجن تكون العجينة على شكل قرص نغلفها بكيس من البلاستيك ونضعها فى الثلاجة لمدة ١/٢ ساعة تقريباً. وفى هذا الوقت نقوم بتحضير الحشو . ونحضر وعاء عميق ونضع به معجون التمر والزبدة والحبهان والقرفة ونقلبها بأطراف الأصابع حتى تتكون عجينة متجانسة ومتماسكة. ثم نقطع عجينة التمر إلى كرات متوسطة الحجم. وبعد ذلك نشكلها إلى حبال سمكها متوسط، ونتركها جانباً. ونحضر عجينة البسكويت من الثلاجة ونقطعها إلى كور متوسطة الحجم ، وعلى سطح مستوى نفردها على شكل اصابع طويلة. ثم نبططها باليد حتى تصبح مستطيلة ونضع بها الحشو ونغلق طرفي المستطيل على الحشوة مع الضغط على التمر قليلاً حتى يتغلف تماماً بعجينة البسكويت. نقوم بدحرجة حبل العجين المحشو بالتمر بأطراف الأصابع حتى نحصل على أسطوانة ناعمة ومتناسقة. ثم نضغط عليها بخفة حتى تصبح مستطيلة الشكل. ونحضر شوكة ونقوم بالضغط بخفة على العجينة لعمل شكل جمالى البسكويت. وبعد ذلك نقوم بتقطيعها بواسطة سكين حادة إلى قطع. ونحضر صوانى قصيرة الحافة ونضع بها ورقة من الزبدة ونرص بها البسكويت مع ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى. ونضع الصوانى في الفرن المسخن سابقا على درجة حرارة ١٨٠ فى الرف الأوسط لمدة ١٠ دقائق حتى يصبح لونها ذهبي. وبعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً. ثم نضعها فى طبق التقديم أو نحتفظ به فى وعاء محكم الغلق لوقت تقديمه وبالهنا والشفا.

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