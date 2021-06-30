طريقة عمل كريم مزيل العرق الطبيعي 100 % برائحة جميلة تدوم لمدة 24 ساعة

كريم مزيل العرق الطبيعي ، من الكريمات الطبيعية التي تعمل على إزالة رائحة العرق الكريهة التي تسببها البكتريا المزعجة التي تنمو على سطح الجلد فتسبب الروائح المزعجة التي تسبب الأحراج لكثير من الناس أثناء العمل، ويحتوي الكريم على بعض المكونات الطبيعية التي تمنح الجسم رائحة عطرية جميلة تدوم لمدة 24 ساعة، ويساعد على تفتيح الإبط وينعم الجلد ويمنحه ملمس ناعم مثل الحرير، وهو من الكريمات القوي التي تحافظ على نضارة الجلد وتمنحه الترطيب وتحافظ عليه من التشققات والالتهابات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم مزيل العرق الطبيعي برائحته الجميلة المنعشة بخطوات بسيطة وسهلة في المنزل. مكونات كريم مزيل العرق الطبيعي مكونات كريم مزيل العرق الطبيعي سوف نتعرف على مكونات المزيل بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- طبق صغير من شمع العسل المبشور. ملعقة كبيرة من زبدة الشيا. مقدار ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو. مقدار ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة صغيرة من بودرة الشبة. ثلاث نقاط من فيتامين E. ملعقة صغيرة من زيت النعناع. مقدار ملعقة صغيرة من زيت اللافندر. ملعقة كبيرة من زيت الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم مزيل العرق الطبيعي بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر طبق ونضعه على نار هادئة ثم نضيف شمع العسل، وزبدة الشيا، وزيت جوز الهند، وزيت اللوز ونقلب باستمرار حتى تذوب المكونات مع بعضها.

نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد، ثم نضيف النشا، والشبة ونقلب حتى يصبح القوام مثل الكريم.

ثم نضيف باقي الزيت وفيتامين ثم نضيف باقي الزيت وفيتامين E على الخليط ونقلبهم مع بعض جيدًا.

نقوم بوضع الكريم في علبة محكمة الغلق ونضعها في الثلاجة حتى تتماسك.

ثم نقوم باستخدام المزيل يوميًا بعد الاستحمام مباشرة حتى نحصل على الرائحة الذكية. طريقة عمل كريم المسك الطبيعي لإزالة رائحة العرق سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لعمل مزيل العرق طبيعي برائحة المسك وهى كما يلي:- نحضر طبق صغير ونضع مكعب من الماسك وملعقة من الفازلين وندخلهم الفرن حتى تذوب المكونات تماماً. ثم نضيف ملعقة صغيرة من زيت النعناع، وزيت الليمون ونقلبهم مع بعض حتى تختلط المكونات مع بعضها. نقوم بوضع الخليط في علبة صغيرة ثم نضع العلبة في الثلاجة حتى تتماسك جيدًا. بعد ذلك نقوم باستخدامه يوميًا حتى نتخلص من رائحة العرق الكريهة. الوسوم

كريم مزيل العرق الطبيعي ، من الكريمات الطبيعية التي تعمل على إزالة رائحة العرق الكريهة التي تسببها البكتريا المزعجة التي تنمو على سطح الجلد فتسبب الروائح المزعجة التي تسبب الأحراج لكثير من الناس أثناء العمل، ويحتوي الكريم على بعض المكونات الطبيعية التي تمنح الجسم رائحة عطرية جميلة تدوم لمدة 24 ساعة، ويساعد على تفتيح الإبط وينعم الجلد ويمنحه ملمس ناعم مثل الحرير، وهو من الكريمات القوي التي تحافظ على نضارة الجلد وتمنحه الترطيب وتحافظ عليه من التشققات والالتهابات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم مزيل العرق الطبيعي برائحته الجميلة المنعشة بخطوات بسيطة وسهلة في المنزل. مكونات كريم مزيل العرق الطبيعي مكونات كريم مزيل العرق الطبيعي سوف نتعرف على مكونات المزيل بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- طبق صغير من شمع العسل المبشور. ملعقة كبيرة من زبدة الشيا. مقدار ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو. مقدار ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة صغيرة من بودرة الشبة. ثلاث نقاط من فيتامين E. ملعقة صغيرة من زيت النعناع. مقدار ملعقة صغيرة من زيت اللافندر. ملعقة كبيرة من زيت الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم مزيل العرق الطبيعي بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر طبق ونضعه على نار هادئة ثم نضيف شمع العسل، وزبدة الشيا، وزيت جوز الهند، وزيت اللوز ونقلب باستمرار حتى تذوب المكونات مع بعضها.

نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد، ثم نضيف النشا، والشبة ونقلب حتى يصبح القوام مثل الكريم.

ثم نضيف باقي الزيت وفيتامين ثم نضيف باقي الزيت وفيتامين E على الخليط ونقلبهم مع بعض جيدًا.

نقوم بوضع الكريم في علبة محكمة الغلق ونضعها في الثلاجة حتى تتماسك.

ثم نقوم باستخدام المزيل يوميًا بعد الاستحمام مباشرة حتى نحصل على الرائحة الذكية. طريقة عمل كريم المسك الطبيعي لإزالة رائحة العرق سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لعمل مزيل العرق طبيعي برائحة المسك وهى كما يلي:- نحضر طبق صغير ونضع مكعب من الماسك وملعقة من الفازلين وندخلهم الفرن حتى تذوب المكونات تماماً. ثم نضيف ملعقة صغيرة من زيت النعناع، وزيت الليمون ونقلبهم مع بعض حتى تختلط المكونات مع بعضها. نقوم بوضع الخليط في علبة صغيرة ثم نضع العلبة في الثلاجة حتى تتماسك جيدًا. بعد ذلك نقوم باستخدامه يوميًا حتى نتخلص من رائحة العرق الكريهة.

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