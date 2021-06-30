طريقة عمل كريم جليسوليد المرطب بالليمون بخطوات بسيطة في المنزل

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يعد كريم جليسوليد المرطب من أقوي الكريمات التي تعمل على تنظيف البشرة وتفتيحها بطريقة مضمونة في مدة بسيطة، حيث يعمل هذا الكريم الممتاز على نضارة البشرة وتصفيتها من أي عيوب والتخلص من الدهون الموجودة بها، وكل فتاة تقوم بالبحث على كل ما هو جديد لتفتيح بشرتها والتخلص من جميع مشاكلها من اسمرار وبثور سوداء، لذلك سوف نقدم لكم هذا الكريم الجبار الخرافة في التفتيح وذلك من خلال خلطه مع مجموعة من المكونات التي لها الكثير من الفوائد ويتم تحضير هذا الكريم بعدة طرق مختلفة وكل طريقة لها مفعولها المبهر، وفي موضوعنا هذا سوف نوضح لكم مكونات عمل كريم جليسوليد المرطب بالليمون وكيفية تحضيره واستخدامه.مكونات عمل كريم جليسوليد
يتكون كريم جليسوليد من مجموعة من المكونات الطبيعية المتوفرة في كل مكان وهي كما يلي:
- 3 ملاعق صغيرة من بودرة الأطفال.
- علبة من كريم جليسوليد ( متوسطة الحجم ).
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- نصف ليمونة.
اليوم سوف نحدثكم عن طريقة تحضير الكريم المرطب الذي له دور كبير في التفتيح عند خلطة بهذه الطريقة وهي كما يلي:
- نحضر وعاء صغير ونفرغ به علبة الكريم الجاهزة ونضع عليها عصير الليمون.
- نخلط المكونين مع بعض جيداً ثم نضع عليهم كمية بودرة الأطفال المحددة وملعقة زيت الزيتون.
- ونستمر في خلط جميع المكونات حتى يتجانس الخليط مع بعضه.
- بعد ذلك نفرد كمية من الكريم على البشرة ونتركه لمدة نصف ساعة.
- ثم نغسل الوجه بالماء الدافئ ونجففه بعناية.
- تكرر هذه الوصفة يومياً لمدة شهر مع الاستمرار للحصول على أفضل النتائج.
فوائد استخدام كريم جليسوليد
يعد هذا الكريم من الكريمات المعجزة التي لها فوائد ممتازة على البشرة وهي كالتالي:
- يعمل الكريم على ترطيب البشرة واعطائها النضارة والجمال لاحتوائه على نسبة من الجليسرين.
- يساعد في تنظيف البشرة وتقشير خلايا الجلد الميتة مثل منطقة الركبة والكوع.
- يحتوي على مجموعة من الفيتامينات التي تعمل على تغذية البشرة.
- له دور كبير في تفتيح المناطق الحساسة الداكنة التي تزعج الكثير.
- يساعد في التخلص من تشقق الشفتين عن طريق ترطيبها به.
الوسوم
يعد كريم جليسوليد المرطب من أقوي الكريمات التي تعمل على تنظيف البشرة وتفتيحها بطريقة مضمونة في مدة بسيطة، حيث يعمل هذا الكريم الممتاز على نضارة البشرة وتصفيتها من أي عيوب والتخلص من الدهون الموجودة بها، وكل فتاة تقوم بالبحث على كل ما هو جديد لتفتيح بشرتها والتخلص من جميع مشاكلها من اسمرار وبثور سوداء، لذلك سوف نقدم لكم هذا الكريم الجبار الخرافة في التفتيح وذلك من خلال خلطه مع مجموعة من المكونات التي لها الكثير من الفوائد ويتم تحضير هذا الكريم بعدة طرق مختلفة وكل طريقة لها مفعولها المبهر، وفي موضوعنا هذا سوف نوضح لكم مكونات عمل كريم جليسوليد المرطب بالليمون وكيفية تحضيره واستخدامه.مكونات عمل كريم جليسوليد
يتكون كريم جليسوليد من مجموعة من المكونات الطبيعية المتوفرة في كل مكان وهي كما يلي:
- 3 ملاعق صغيرة من بودرة الأطفال.
- علبة من كريم جليسوليد ( متوسطة الحجم ).
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- نصف ليمونة.
اليوم سوف نحدثكم عن طريقة تحضير الكريم المرطب الذي له دور كبير في التفتيح عند خلطة بهذه الطريقة وهي كما يلي:
- نحضر وعاء صغير ونفرغ به علبة الكريم الجاهزة ونضع عليها عصير الليمون.
- نخلط المكونين مع بعض جيداً ثم نضع عليهم كمية بودرة الأطفال المحددة وملعقة زيت الزيتون.
- ونستمر في خلط جميع المكونات حتى يتجانس الخليط مع بعضه.
- بعد ذلك نفرد كمية من الكريم على البشرة ونتركه لمدة نصف ساعة.
- ثم نغسل الوجه بالماء الدافئ ونجففه بعناية.
- تكرر هذه الوصفة يومياً لمدة شهر مع الاستمرار للحصول على أفضل النتائج.
فوائد استخدام كريم جليسوليد
يعد هذا الكريم من الكريمات المعجزة التي لها فوائد ممتازة على البشرة وهي كالتالي:
- يعمل الكريم على ترطيب البشرة واعطائها النضارة والجمال لاحتوائه على نسبة من الجليسرين.
- يساعد في تنظيف البشرة وتقشير خلايا الجلد الميتة مثل منطقة الركبة والكوع.
- يحتوي على مجموعة من الفيتامينات التي تعمل على تغذية البشرة.
- له دور كبير في تفتيح المناطق الحساسة الداكنة التي تزعج الكثير.
- يساعد في التخلص من تشقق الشفتين عن طريق ترطيبها به.
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