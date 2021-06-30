طريقة عمل كريم الليمون والملح السحري لإزالة شعر الجسم بدون ألم

كريم الليمون والملح السحري ، من أقوي الكريمات الطبيعية التي تعمل على إزالة شعر الجسم والمناطق الحساسة بدون ألم نهائياً وبأسرع وقت، فتجد أغلب النساء في جميع الدول يعانون من مشكلة الشعر الزائد ويضيعون أغلب الوقت في إزالة الشعر من الجسم، فيلجئون إلي الطرق التقليدية التي تسبب بعض المشاكل على مدي استخدامها، فيعمل الكريم على إزالة الشعر من الجذور بقوة ولا يترك شعيرات صغيرة ويجعل الجسم أكثر نعومة وهو أفضل من الكريمات الأخرى، التي تسبب تهيج الجلد بعد استخدامها، وهو أمن تمامًا على الجسم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الليمون والملح لإزالة الشعر الجسم بدون ألم وشكل سريع من أول استخدام، ومكونات سهلة وبسيطة وتوجد في كل منزل، ولا تستغرق وقت طويل في عمله ولا يتطلب منا مصاريف باهظة الثمن عند تحضيره.

مكونات كريم الليمون والملح السحري

سوف نتعرف على بعض مكونات الكريم السحرية التي تمنح الجسم ملمس ناعم وتزيل الشعر من الجسم نهائيًا وهى كما يلي:-

4 ملاعق من السكر. ملعقة صغيرة من الملح. ربع كوب من الماء الساخن. نصف لليمونة. ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الليمون والملح السحري لإزالة الشعر من الجسم والمناطق الحساسة بخطوات بسيطة وهى كما يلي.

نحضر بولة متوسطة ونضعها على النار ونضع بها الماء، والسكر والليمون والملح ونقلبهم مع بعض حتى تذوب المكونات مع بعضها.

نستمر بالتقليب حتى يصبح الخليط أبيض وسائل مثل العسل الخفيف.

ثم نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانيًا حتى يبرد ثم نضيف ملعقة العسل الأسود ونقلبهم مع بعض حتى تمتزج المكونات تماماً.

طريقة استخدام كريم الليمون والملح لإزالة الشعر

سوف نتعرف على طريقة استخدام الكريم على الجسم بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-