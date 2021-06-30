طريقة عمل ميني بيتزا هشة وطرية بعجينة العشر دقائق سريعة بالخطوات

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طريقة عمل ميني بيتزا هشة ، سهلة وسريعة للغاية، وتناسب الاحتياج لوجبة سريعة مشبعة، أو سناكس مغذية في منتصف اليوم، أو حتى في وقت الإفطار إلى جوار مشروب دافيء قليلا، ومن المعروف أن البيتزا من المعجنات الشهية، التي يحبها الجميع بشدة، وهي الطلب الرئيس لأغلب الكبار والصغار، إذا ما كانوا يتناولون الطعام خارج المنزل، ولهذا السبب يطلب الأطفال دائما، تناول بيتزا في المنزل مثل بيتزا هت، أو مثل بيتزا بابا جونز، وغيرها من أنواع البيتزا الشهيرة. فلا تترددي في تنفيذ طريقة عمل ميني بيتزا للاطفال، تشبعهم وفي نفس الوقت، يمكنك حملها معك إلى العمل، أو إلى الجامعة أو النادي، فهي بمثابة وجبة خفيفةميني بيتزا للاطفال
المعجنات والمخبوزات من الوصفات السهلة، على الرغم من أن بعض النساء، ترفضن استخدامها لأن تتسبب في حدوث بعض المشاكل بالقاولون والجهاز الهضمي، لمن لديهم بعض المشاكل من الخميرة أو البيض أو مكونات بيتزا العشر دقائق عمومًا، إلا أن هناك العديد من الطرق لعمل المخبوزات مثل؛ طريقة عمل معجنات الأقماع ، و طريقة عمل الصفيحة الفلسطينية ، طريقة عمل المقرمشات بالفرن ، كما توجد طرق كثيرة لعمل المخبوزات بدون فرن، مثل طريقة فطائر سريعة بدون فرن. وطريقة عمل الميني بيتزا ليست واحدة، فهناك العديد من الطرق لها، تبعًا للشيف الذي يقدمها أو مكوناتها مثل؛ طريقة عمل ميني بيتزا فاطمة أبو حاتي، أو طريقة عمل ميني بيتزا سالي فؤاد، أو طريقة عمل ميني بيتزا الشيف نجلاء، أو طريقة عمل ميني بيتزا بعجينة العشر دقائق، أو عجينة ميني بيتزا في عشر دقائق فقط.العجينة القطنية منال العالم
- ثلاث أكواب و ½ من الدقيق الأبيض.
- كوب حليب سائل دافيء.
- ثلاثة ملاعق كبيرة سكر.
- أربعة ملاعق صغيرة خميرة.
- نصف كوب زبادي.
- ثلث كوب زيت (نوع الزيت حسب رغبتك).
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملح بمقدار ملعقة كبيرة.
- شرائح سجق مقطعة إلى دوائر صغيرة.
- شرائح فلفل ملون.
- جبنة موزاريلا جاهزة، أو جبنة موزاريلا في المنزل.
- حبة بصل واحدة كبيرة مفرومة.
- حبة بنادورا مفرومة ناعمًا.
- ملعقتان من معجون صلصة البنادورا.
- ملعقة صغيرة من الزعتر المطحون.
- فلفل أسود مطحون بقدر ملعقة صغيرة.
- ملح بقدر ملعقة صغيرة.
- لتحضير عجينة بيتزا العشر دقائق، ضعي كل المقادير والمكونات الجافة في وعاء واحد، واخلطيهم معًا.
- ثم أضيفي الحليب إلى المكونات السابقة، مع الزبادي والزيت، وامزجيهم معًا ببطء.
- بعد ذلك ضعي كل المكونات في العجّان الكهربائي، بسرعة متوسطة بعد العجن اليدوي لسبع دقائق.
- بعد أن يتكون لديك عجينة هشة وطرية، ضعيها في وعاء مدهون بالزيت، واتركيها في مكان ملظم ودافيء لتختمر.
- ثم قومي بتحضير الصلصة، وذلك بإحضار مقلاة ووضع البصل في قليل من الزيت لتشويحه.
- ثم أضيفي إليه البنادورا المفرومة مع المعجون، ثم البهارات وامزجي كل المكونات معًا.
- ضعي المكونات كلها في الخلاط الكهربائي، وامزجيهم سويًا ثم اسكبيها في صحن واسع.
- ابدئي في تشكيل عجينة البيتزا الهشة، على هيئة كرات ثم افرديها إلى دوار صغيرة، وضعي فوقها طبقة الصلصة، ثم شرائح النقانق والفلفل والجبنة الموزاريلا.
- ضعي الميني بيتزا في صينية الخبز، وأدخليها الفرن الساخن مسبقًا، عند درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- اخبزي الميني بيتزا حتى تنضج، ثم أخرجيها وقدميها لأسرتك دافئة.
- ويمكنك الاحتفاظ بها في الفريزر، وتسخينها صباحًا في الميكروويف.
الوسوم
طريقة عمل ميني بيتزا هشة ، سهلة وسريعة للغاية، وتناسب الاحتياج لوجبة سريعة مشبعة، أو سناكس مغذية في منتصف اليوم، أو حتى في وقت الإفطار إلى جوار مشروب دافيء قليلا، ومن المعروف أن البيتزا من المعجنات الشهية، التي يحبها الجميع بشدة، وهي الطلب الرئيس لأغلب الكبار والصغار، إذا ما كانوا يتناولون الطعام خارج المنزل، ولهذا السبب يطلب الأطفال دائما، تناول بيتزا في المنزل مثل بيتزا هت، أو مثل بيتزا بابا جونز، وغيرها من أنواع البيتزا الشهيرة. فلا تترددي في تنفيذ طريقة عمل ميني بيتزا للاطفال، تشبعهم وفي نفس الوقت، يمكنك حملها معك إلى العمل، أو إلى الجامعة أو النادي، فهي بمثابة وجبة خفيفةميني بيتزا للاطفال
المعجنات والمخبوزات من الوصفات السهلة، على الرغم من أن بعض النساء، ترفضن استخدامها لأن تتسبب في حدوث بعض المشاكل بالقاولون والجهاز الهضمي، لمن لديهم بعض المشاكل من الخميرة أو البيض أو مكونات بيتزا العشر دقائق عمومًا، إلا أن هناك العديد من الطرق لعمل المخبوزات مثل؛ طريقة عمل معجنات الأقماع ، و طريقة عمل الصفيحة الفلسطينية ، طريقة عمل المقرمشات بالفرن ، كما توجد طرق كثيرة لعمل المخبوزات بدون فرن، مثل طريقة فطائر سريعة بدون فرن. وطريقة عمل الميني بيتزا ليست واحدة، فهناك العديد من الطرق لها، تبعًا للشيف الذي يقدمها أو مكوناتها مثل؛ طريقة عمل ميني بيتزا فاطمة أبو حاتي، أو طريقة عمل ميني بيتزا سالي فؤاد، أو طريقة عمل ميني بيتزا الشيف نجلاء، أو طريقة عمل ميني بيتزا بعجينة العشر دقائق، أو عجينة ميني بيتزا في عشر دقائق فقط.العجينة القطنية منال العالم
- ثلاث أكواب و ½ من الدقيق الأبيض.
- كوب حليب سائل دافيء.
- ثلاثة ملاعق كبيرة سكر.
- أربعة ملاعق صغيرة خميرة.
- نصف كوب زبادي.
- ثلث كوب زيت (نوع الزيت حسب رغبتك).
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملح بمقدار ملعقة كبيرة.
- شرائح سجق مقطعة إلى دوائر صغيرة.
- شرائح فلفل ملون.
- جبنة موزاريلا جاهزة، أو جبنة موزاريلا في المنزل.
- حبة بصل واحدة كبيرة مفرومة.
- حبة بنادورا مفرومة ناعمًا.
- ملعقتان من معجون صلصة البنادورا.
- ملعقة صغيرة من الزعتر المطحون.
- فلفل أسود مطحون بقدر ملعقة صغيرة.
- ملح بقدر ملعقة صغيرة.
- لتحضير عجينة بيتزا العشر دقائق، ضعي كل المقادير والمكونات الجافة في وعاء واحد، واخلطيهم معًا.
- ثم أضيفي الحليب إلى المكونات السابقة، مع الزبادي والزيت، وامزجيهم معًا ببطء.
- بعد ذلك ضعي كل المكونات في العجّان الكهربائي، بسرعة متوسطة بعد العجن اليدوي لسبع دقائق.
- بعد أن يتكون لديك عجينة هشة وطرية، ضعيها في وعاء مدهون بالزيت، واتركيها في مكان ملظم ودافيء لتختمر.
- ثم قومي بتحضير الصلصة، وذلك بإحضار مقلاة ووضع البصل في قليل من الزيت لتشويحه.
- ثم أضيفي إليه البنادورا المفرومة مع المعجون، ثم البهارات وامزجي كل المكونات معًا.
- ضعي المكونات كلها في الخلاط الكهربائي، وامزجيهم سويًا ثم اسكبيها في صحن واسع.
- ابدئي في تشكيل عجينة البيتزا الهشة، على هيئة كرات ثم افرديها إلى دوار صغيرة، وضعي فوقها طبقة الصلصة، ثم شرائح النقانق والفلفل والجبنة الموزاريلا.
- ضعي الميني بيتزا في صينية الخبز، وأدخليها الفرن الساخن مسبقًا، عند درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- اخبزي الميني بيتزا حتى تنضج، ثم أخرجيها وقدميها لأسرتك دافئة.
- ويمكنك الاحتفاظ بها في الفريزر، وتسخينها صباحًا في الميكروويف.
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