وصفة كرات البطاطس المحشية بالجبن في الفرن لتقديم وصفة لذيذة صحية للأولاد

نقدم لكم وصفة كرات البطاطس المحشية بالجبن في الفرن، وتعتبر من أشهر الأطباق الجانبية في جميع دول العالم، والتي يحبها جميع الأشخاص وبالأخص الأطفال، حيث أنها تتميز بشكلها الكروي المميز ولونها الذهبي، ويمكن تحضير هذه الوصفة بكل سهولة في البيت وتقديمها في العزومات على المائدة لتعطي إضافة شهية ومميزة، ويمكن استخدام حشوات أخرى مثل اللحمة المفرومة أو السبانخ والجبنة الشيدر، وسوف نقدم لكم طريقة تحضير صحية لكي تناسب متبعي الأنظمة الغذائية، حيث تحضر في الفرن بالقليل من الزيت، ولا تعتمد على الزيت الغزير مثل المقلية، جربوها ولن تندموا.

مكونات عمل كرات البطاطس المحشية بالجبن

يجب تجهيز بعض المكونات بالمقادير المطلوبة قبل البدء في التجهيز لتحضيرها في أسرع وقت ممكن، وتتمثل فيما يلي:

500 جرام من البطاطس.

عدد 1 بيضة.

2 ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

بصلة مفرومة ناعمة.

فص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي أو زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من الجبنة المبشورة.

ملعقة صغيرة من الملح.

بهارات.

كمية مناسبة من اللحمة المفرومة أو قطع الدجاج الصغيرة حسب الرغبة.

نضع الزيت في طاسة على النار ونضيف لها البصل المفروم والثوم، ونقلب حتى تذبل المكونات.

ثم نقوم بإضافة قطع الدجاج أو اللحمة المفروم حسب اختياركم.

نقلب المكونات مع بعضها جيداً حتى تستوي ويتغير لونها.

ثم نقوم بإضافة الملح والبهارات ونقلب بشكل جيد لكي تتجانس مع بعضها.

نقوم بسلق البطاطس وهرسها بشكل ناعم.

نخلط البطاطس مع الحليب والبيضة جيداً للحصول على عجينة ناعمة ومتماسكة.

بعد ذلك نقوم بفرد كمية قليلة منها على اليد ونحشيها باللحمة أو الدجاج مع الجبنة.

ونشكلها على شكل كرات صغيرة مغلقة جيداً.

هناك طريقتين للتسوية إما في الفرن أو مقلية في الزيت وذلك حسب الرغبة.

لتسويتها في الفرن نقوم برصها في صينية مدهونة بالزيت وندخلها فرن ساخن حتى تستوي تماماً.

أما إذ ترغبون بتحضيرها مقلية نقوم بوضعها في البيض ثم البقسماط، ونقليها في الزيت حتى يصبح لونها ذهبي ومقرمش.

نخرجها ونصفيها ثم تصبح جاهزة للتقديم.

طريقة تحضير كرات البطاطس المحشية