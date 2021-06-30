كريم الكركم الطبيعي لتفتيح البشرة وإزالة البقع البنية ومحاربة التجاعيد

يعد كريم الكركم الطبيعي ، من أقوي الكريمات الطبيعية المستخدمة لتفتيح البشرة، وهو من الكريمات التي يتم استخدامها ليلاً قبل النوم، يساعد في تفتيح البشرة في وقت قصير جداً، ويعمل على التخلص من البقع البنية التي تظهر في الوجه، وهو قوي جداً في التخلص من علامات التجاعيد التي تظهر حول العينين والخطوط التي تكون حول الفم، وكل هذه المميزات ترجع إلي المكونات التي يحتوي عليها الكريم فهي مكونات بسيطة وطبيعية ومتوفرة في المنزل وغير مكلفة، ويعتبر هذا الكريم مناسب لجميع أنواع البشرة، وأيضاً مناسب لجميع الأعمار فهو طبيعي وآمن جداً ولا يضر الجلد، كما أنه من الكريمات التي يتم استخدامها على الرقبة وحول منطقة العينين فهو لا يسبب أي ضرر، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم الكركم الطبيعي بالمنزل بطريقة سهلة وفعالة جداً.

مكونات عمل كريم الكركم الطبيعي

يتمتع الكريم بمكونات طبيعية وفعالة جداً في تفتيح لون البشرة وهي كما يلي:ـ

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الأرز الأبيض المطحون .

1 ملعقة كبيرة من عسل النحل.

1 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم الكركم الطبيعي بخطوات سهلة وسريعة هي كما يلي:ـ

نستخدم طبق صغير لخلط المكونات ونضع به أولاً ملعقة العسل ثم نضيف إليه ملعقة زيت الزيتون وملعقة من ماء الورد. نقلب المكونات معاً حتي تختلط مع بعضها البعض وتتجانس تماماً. ثم نضيف إلي الخليط ملعقة صغيرة من الكركم وملعقة صغيرة من مطحون الأرز، ونستمر في التقليب مرة أخري ويفضل استخدام ملعقة خشبية. وأخيراً يتم إضافة ملعقة صغيرة من جل الصبار، لكي يعطي قوام متماسك للكريم ونقلب حتي يصبح الخليط كريمي ومتجانس. يصب الخليط في علبة نظيفة وجافة، ويتم حفظه داخل الثلاجة صالح لمدة 10 أيام.

طريقة استخدام الكريم

يتم استخدام الكريم بطريقتين بسيطتين هما كما يلي:ـ