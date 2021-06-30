مع ارتفاع درجات الحرارة – طريقة عمل أيس كريم فانيلا وشيكولاتة لذيذ في المنزل

طريقة عمل أيس كريم في المنزل، حيث يعد أفضل أنواع المرطبات الخفيفة الصيفية خاصة في الطقس شديد الحرارة فهو يعمل على ترطيب الجسم بشكل كبير يحضر خلال دقائق معدودة لا يحتاج إلى وقت أو مجهود وبعيداً عن شراء المنتجات من الخارج بمكونات بسيطة طبيعية يمكنك تحضير أفضل المأكولات والحلويات لأسرتك بطريقة آمنة ومضمونة، يمكنك أيضاً إضافة نوع من الفاكهة من المفضل لديكم مثل أيس كريم فراولة ومانجو ونكهة النسكافيه اللذيذ، كما تستطيعين تزينه بأي من المكسرات الموجودة في المنزل منها الفول السوداني المجروش..وغيره على حسب الرغبة، وهكذا كل الأصناف يمكن التنوع فيها وإضافة مكونات جديدة غير معتادة لصنع وصفة من يديكي كـ إختراع لأول مرة ويكون مذاقها رائع..إذا سيدتي واظبي على معرفة كل الجديد في عالم الطبخ والحلويات.

طريقة عمل أيس كريم فانيلا

المكونات وصفة بسيطة للغاية ومذاقه رائع حقاً كل ما تحتاجين له هو (250 جرام كريم شانيه خام + ملعقتين سكر + فانيلا + كوب حليب طازج 200 مل + نصف كوب قشدة ما يعادل 3 ملاعق كبيرة) الخطوات كالتالي:-

في وعاء عميق ضعي كريم شانيه عليه الفانيلا والسكر والحليب، ثم يخفق حتى يتجانس.

ثم تضاف القشدة واستمري بالخفق لمدة 5 دقائق أو 10 في حالة استعمال المضرب اليدوي.

ضعي الخليط في علبة بلاستيك مخصصة للطعام بالغطاء ثم توضع بالفريزر.

تترك لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات متواصلة ثم خذي منها بملعقة وضعيها في أكواب وتزين بصوص شوكولاتة أو مكسرات أو كلاهما معاً.

طريقة عمل أيس كريم شيكولاتة لذيذة

المكونات ( كريم شانيه 250 جرام + ملعقتين كبيرتين كاكاو خام غير محلى + 2 ملعقة سكر + كوب حليب 200 مل + قشدة) خطوات التحضير مثلها مثل الطريقة السابق شرحها ويجمد بالفريزر ثم يزين بأي نوع من المكسرات أو صوص كراميل لذيذ وهو سهل للغاية ( كوب سكر + 3 ملاعق كريمة خفق أو حليب) ضعي السكر في مقلاة غير قابلة للصق على نار هادئة ويقلب باستمرار حتى يسيل تماما وعندما يغلي قليلا ضعي الكريمة أو الحليب سوف تلاحظي القوام أصبح ثقيلا يرفع حينها من على النار ويترك ليبرد ويكون جاهز لديكِ صوص كراميل مثل محلات الحلواني.

صوص الشوكولاتة على البارد

في الخلاط ضعي نصف كوب من الحليب + 3 ملاعق كبيرة كاكاو خام غير محلى + 2 ملعقة سكر) تخلط المكونات جيداً ثم يضاف نصف كوب زيت نباتي (نوع جيد) بالتدريج حتى يتجانس القوام ليكون سائل نسبياً، يوضع في برطمان زجاجي نظيف ويحفظ بالثلاجة لحين الاستعمال يمكن استخدامه على الأيس كريم والكيكة والتورت وأي نوع من الحلويات على حسب الرغبة والذوق في الطعام..بالهنا على قلوبكم جميعاً.