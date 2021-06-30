طريقة عمل كريم زبدة الشيا الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

كريم زبدة الشيا ، من الكريمات الهامة التي تحتوي على عناصر غذائية ومعادن مفيدة للبشرة، كما يحتوي على فيتامينات كثيرة من أهمها فيتامين أ، وفيتامين هـ، وفيتامين ف، وكل هذه الفيتامينات تساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين الذي يعمل على إزالة التجاعيد، وتفتيح البشرة وشد الوجه، بالإضافة إلى ذلك يعمل على ترطيب البشرة، وتخفيف البقع الداكنة التي تظهر على الوجه، ويحتوي هذا الكريم على العديد من المكونات الطبيعية، التي تحتوي على فوائد رائعة تساعد في علاج أغلب مشاكل البشرة الجافة والدهنية، وطريقة تحضير هذا الكريم الرائع في المنزل سهلة وبسيطة، وتستطيع أي سيدة أو فتاة تحضيره بكل سهلة بدون معاناة، أو بذل وقت طويل في صنعه.

وأغلب الدراسات أثبتت فاعلية المواد الطبيعية التي يتم صنع الكريمات منها، لأنها تحتوي على عناصر غذائية عالية المفعول في التخلص من جميع مشاكل البشرة، وتتميز بأنها خالية من أي مواد كيميائية تضر بالبشرة عند استخدامها باستمرار، كما تتميز بأنها رخيصة الثمن ومكوناتها متوفرة في أغلب أماكن بيع مستحضرات التجميل، وتوجد من هذه الكريمات أنواع كثيرة مثل كريم النشا وماء الورد الذي يعمل على تبييض البشرة، وكريم القهوة والخل الذي يقضي على التجاعيد وتبييض البشرة، وكريم لبان الذكر الذي يعزز من إنتاج مادة الكولاجين التي تعمل على إزالة التجاعيد، وشد البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم زبدة الشيا في المنزل بأبسط الخطوات.

مكونات عمل كريم زبدة الشيا للبشرة

يحتوي هذا النوع من الكريمات على العديد من المكونات الطبيعية وهى كما يأتي:-

خمس ملاعق من زبدة الشيا.

2 ملعقة زيت لوز.

ملعقة واحدة من زيت جوز الهند.

1 كبسولة من فيتامين هـ.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم زبدة الشيا الرهيب في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة وترطيبها وهى كما يلي:-

نقوم بخلط جميع المكونات السابقة بشكل جيد، ثم نقوم بوضعها على النار مدة 30 ثانية حتى تذوب المكونات مع بعضها تماماً. نحضر علبة زجاجية محكمة الغلق، ثم نقوم بوضع الخليط بها ونضعها في الثلاجة حتى يتماسك الكريم. نخرج الكريم من الثلاجة، وندهن المناطق التي تحتوي على التجاعيد، والمناطق التي يوجد بها اسمرار حتى يقوم الكريم بتفتيحها. نكرر وضع الكريم يومياً حتى نحصل على بشرة خالية من التجاعيد، وبيضاء مثل الثلج.

فوائد كريم زبدة الشيا للبشرة

تحتوي زبدة الشيا على فوائد عديدة للبشرة وهى كما يأتي:-