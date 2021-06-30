طريقة سهلة لتحضير كيك الجزر في المنزل .. وصفة سهلة ومفيدة للأطفال

نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير كيك الجزر الرائعة والمفيدة جدا خاصة للأطفال لما يحتويه الجزر من فوائد، فيعتبر الجزر مضاد حيوي قوي فله دور فعال للقضاء علي البكتيريا الموجودة بالجسم، وأيضا هو مقوي فعال للجلد والبشرة، ومفيد جدا للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، أسهل طرق عمل الأيس كريم في المنزل للأطفال . مكونات كيك الجزر الرائعة ٣ حبات من الجزر.

٣ كوب من الدقيق.

قليل من الملح.

ملعقتين من القرفة.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

ملعقة من للبيكينج بودر.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من الزبدة.

كوب من السكر البني وكوب أخر من السكر الأبيض.

٣ حبات من البيض.

نصف كوب من الحليب.

ثم نحضر نصف كوب من المكسرات.

كوب من الجبن الكريمي.

كوب من السكر البودرة.

ملعقتين كبيرتين من الزبدة لعمل طبقة من الكريمة. طريقة سهلة لتحضير كيك الجزر في المنزل نقوم بتقشير ٣ حبات من الجزر ونبشرهم إلى قطع صغيرة جدا، نقوم بوضع الدقيق في إناء منفصل ثم نضع عليه قليل من الملح، ثم نقوم بإضافة كل من القرفة والزنجبيل وجوزة الطيب فهم بمثابة منكهات لطعم كيك الجزر الرائع.

نضيف إلى خليط الدقيق ملعقة صغيرة من البيكينج بودر ونقلب الخليط جيدا حتى يتجانس.

في إناء أخر نضع خليط من الزبدة والسكر ونقلبهم جيدا بواسطة مضرب كهربائي حتى يتجانس الخليط ثم نقوم بإضافة نصف كوب من الزيت ونستمر فالخفق.

نقوم بإضافة البيض تدريجيا واحدة تلو الأخرى ونستمر في الخفق جيدا.

ثم نقوم بإضافة خليط الدقيق مع منكهات الكيك والبيكنج بودر تدريجيا حتى يتجانس تماما مع الخليط السائل، ثم نضيف قليل من الحليب تدريجيا حتى نحصل على عجين لين لكيك الجزر.

ثم أخيرا نقوم بإضافة الجزر المبشور تدريجيا إلى خليط الكيك ويمكن إضافة بعض من المكسرات المتنوعة.

نضع خليط الكيك في إناء متوسط الحجم ونقوم بوضع طبقة من الزبدة وقليل من الدقيق حتى لا يلتصق العجين في الإناء، ثم نضعه في فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ٢٠ دقيقة.

يمكن إضافة طبقة من الكريمة للكيك لتعطيه مذاقا مختلفا، عن طريق عمل خليط متجانس من الجبن الكريمي والزبدة والسكر البودرة ونقوم بخلطهم جيدا حتى نضعهم علي الكيك فتعطيها طعما وشكلا رائعا. مكونات كيك الجزر الرائعةطريقة سهلة لتحضير كيك الجزر في المنزل الوسوم

نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير كيك الجزر الرائعة والمفيدة جدا خاصة للأطفال لما يحتويه الجزر من فوائد، فيعتبر الجزر مضاد حيوي قوي فله دور فعال للقضاء علي البكتيريا الموجودة بالجسم، وأيضا هو مقوي فعال للجلد والبشرة، ومفيد جدا للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، أسهل طرق عمل الأيس كريم في المنزل للأطفال . مكونات كيك الجزر الرائعة ٣ حبات من الجزر.

٣ كوب من الدقيق.

قليل من الملح.

ملعقتين من القرفة.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

ملعقة من للبيكينج بودر.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من الزبدة.

كوب من السكر البني وكوب أخر من السكر الأبيض.

٣ حبات من البيض.

نصف كوب من الحليب.

ثم نحضر نصف كوب من المكسرات.

كوب من الجبن الكريمي.

كوب من السكر البودرة.

ملعقتين كبيرتين من الزبدة لعمل طبقة من الكريمة. طريقة سهلة لتحضير كيك الجزر في المنزل نقوم بتقشير ٣ حبات من الجزر ونبشرهم إلى قطع صغيرة جدا، نقوم بوضع الدقيق في إناء منفصل ثم نضع عليه قليل من الملح، ثم نقوم بإضافة كل من القرفة والزنجبيل وجوزة الطيب فهم بمثابة منكهات لطعم كيك الجزر الرائع.

نضيف إلى خليط الدقيق ملعقة صغيرة من البيكينج بودر ونقلب الخليط جيدا حتى يتجانس.

في إناء أخر نضع خليط من الزبدة والسكر ونقلبهم جيدا بواسطة مضرب كهربائي حتى يتجانس الخليط ثم نقوم بإضافة نصف كوب من الزيت ونستمر فالخفق.

نقوم بإضافة البيض تدريجيا واحدة تلو الأخرى ونستمر في الخفق جيدا.

ثم نقوم بإضافة خليط الدقيق مع منكهات الكيك والبيكنج بودر تدريجيا حتى يتجانس تماما مع الخليط السائل، ثم نضيف قليل من الحليب تدريجيا حتى نحصل على عجين لين لكيك الجزر.

ثم أخيرا نقوم بإضافة الجزر المبشور تدريجيا إلى خليط الكيك ويمكن إضافة بعض من المكسرات المتنوعة.

نضع خليط الكيك في إناء متوسط الحجم ونقوم بوضع طبقة من الزبدة وقليل من الدقيق حتى لا يلتصق العجين في الإناء، ثم نضعه في فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ٢٠ دقيقة.

يمكن إضافة طبقة من الكريمة للكيك لتعطيه مذاقا مختلفا، عن طريق عمل خليط متجانس من الجبن الكريمي والزبدة والسكر البودرة ونقوم بخلطهم جيدا حتى نضعهم علي الكيك فتعطيها طعما وشكلا رائعا. مكونات كيك الجزر الرائعةطريقة سهلة لتحضير كيك الجزر في المنزل

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