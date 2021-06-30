الطريقة الأصلية لتحضير البسبوسة المرملة بالزبادي اللذيذة في البيت

البسبوسة المرملة بالزبادي، تعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية المشهورة في جميع انحاء العالم والذي يفضلها العديد من الاشخاص، كما يمكنكم تحضير البسبوسة في المنزل بكل سهولة كما يمكنكم عمل وصفة البسبوسة المرملة بالزبادي بالحشو المختلف كما يمكننا حشو البسبوسة بالكراميل أو الكاسترد أو المكسرات أو القشطة، كما يجب الإشارة أن التكلفة المالية لهذه الحلوة قليلة للغاية ولا تحتاج إلى العديد من المكونات وخلال السطور القادمة سوف نقدم لكم طريقة عمل هذه البسبوسة المرملة بالزبادي.

كما ذكرنا لكم تعتبر البسبوسة من الحلويات التقليدية المنتشرة في جميع انحاء الوطن العربي، كما يمكنكم تحضير البسبوسة بالعديد من الوصفات المختلفة ولها العديد من الطرق المختلفة لعملها في المنزل بكل سهولة، كما لا تحتاج هذه الوصفة إلى مبالغ مالية عالية ويمكنكم شراء المنتجات بكل سهولة تتشابه المكونات الرئيسية مع بعضها ولكن الاختلاف يكون في المكونات البسيطة .

كوبان من السميد الناعم.

كوبان من لبن الزبادي .

كوب واحد سكر أبيض.

ربع كوب زيت نباتي .

ثلاث ملاعق من جوز الهند كبيرة.

ملعقة بكينج باودر كبيرة .

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

أولا يجب وضع كلا من السميد الناعم والشكر الأبيض والبيكنج باودر مع ملح الطعام في وعاء عميق ثم نقوم بخلطهم مع بعضهم البعض بواسطة الخلاط الكهربائي.

ثم نقوم بإضافة الزيت النباتي بالتدريج إلى الخليط السابق ونقوم بخلطهم معا.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزبادي بالتدريج إلى الوعاء السابق ونقوم بخلطهم مع بعض ايضا.

قم ندهن صينية مناسبة بالزيت النباتي .

ثم بعد ذلك نقوم بوضع خليط البسبوسة في الصينية ثم نقوم بتقطيع البسبوسة بالشكل المرغوب ونزينها بالمكسرات .

بعد ذلك نقوم بإدخال الصينية إلى. الفرن على درجة حرارة 180دجرة مئوية، ثم تترك في الفرن لمدة 15 دقيقة كاملة حتى يصبح لونها ذهبي اللون.

ثم نخرج البسبوسة من الفرن ونتركها حتى تبرد.

بعد ذلك نقوم بوضع الشربات على البسبوسة .

وبذلك نكون قد قدمنا لكم طريقة عمل البسبوسة المرملة بكل أسرارها وتكاتها لكي تقوموا بعملها في المنزل.