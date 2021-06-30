خلطة الفازلين السريعة لإزالة شعر العانة نهائياً بدون ألم بدلاً من الليزر

نقدم لكم في هذا المقال خلطة الفازلين السريعة لإزالة شعر العانة نهائياً بدون ألم أو وجع، وتعتبر بديل سحري لليزر، الذي يعتبر مكلف بالنسبة للبعض، ومن الجدير ذكره أن الفازلين من أشهر المكونات التي تدخل في صناعة العديد من المستحضرات التجميلية، ويتميز بالعديد من الخصائص الجمالية مثل الترطيب والتفتيح وإزالة الشعر وغيرها.

نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني خلطة الفازلين السريعة لإزالة شعر العانة نهائيا، ومن الجدير بالذكر أن الفازلين من المنتجات الطبية التي تعمل على ترطيب البشرة وتنعيمها وتخلصها أيضا من الجفاف، ومن المعلوم أن مخلوط الفازلين مع نبات السعد يقضي على الشعر نهائي من جذوره، وإليكم مقادير الوصفة الجبارة السحرية:

كمية مناسبة من الفازلين.

كمية مساوية لها من مسحوق نبات السعد (يتم شرائه من العطار).

طريقة التطبيق:

نقوم بخلط المكونين مع بعضها البعض بشكل جيد حتى نحصل على خليط كريمي القوام.

نقوم بتوزيع هذا الخليط على أماكن الشعر الزائد بشكل متساوي.

ونتركه حتى يجف تماماً ثم نقوم بغسل هذه المنطقة بالماء الدافئ ثم الماء البارد.

ونلاحظ قلة ظهور الشعر في هذه المنطقة مع الوقت حتى يختفي نهائياً.

ملعقة واحدة من الحمص المطحون.

ثلاثة ملاعق من الحليب السائل.

نصف ملعقة من الكركم البودرة.

نصف ملعقة من الفازلين.

طريقة تطبيق الوصفة: