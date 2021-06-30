طريقة عمل آيس كريم المانجو بالكريم شانتيه بخطوات بسيطة وسريعة

طريقة عمل آيس كريم المانجو بالكريم شانتيه من أبرز الوصفات التي تبحث عنها كثير من السيدات. فيعمل الآيس كريم على ترطيب الجسم في درجات الحرارة العالية. يتم تحضير الآيس كريم بالعديد من الفاكهة ومن أشهى أنواع الفاكهة التي تكون مناسبة للمثلجات المانجو ولذلك سوف نتعرف على طريقة عمل آيس كريم المانحو بالكريم شانتيه . طريقة عمل آيس كريم المانجو بالكريم شانتيه طريقة عمل آيس كريم المانجو بالكريم شانتيه المكونات: 2 كوب مانجو مقطع لقطع صغيرة.

كوب من الكريمة المخفوقة.

ربع كوب من السكر.

ملعقة فانيليا. طريقة إعداد آيس كريم المانجو قومي بوضع المانجو بوعاء عميق والكريمة في وعاء أخر وادخليها الفريزر.

ثم اخرجيها وضيفي السكر عليها مع الخفق وضيفي المانجو على الكريمة والفانيليا واخفقي المكونات جيدًا.

أدخلي المكونات للثلاجة.

اخرجيه من الثلاجة بعد ساعة واضربيهم بالخلاط ثم أدخليه الفريزر للتجميد.

قدميه في بولات الآيس كريم وعليه صوص الشكولاتة المحبب.

بإمكانك استخدام أي فاكهة أخرى بنفس الطريقة. طريقة عمل آيس كريم الحليب طريقة إعداد آيس كريم المانجوطريقة عمل آيس كريم الحليب تعتبر آيس كريم الحليب من المرطبات المناسبة لفصل الصيف ويمكن الإعداد بخطوات بسيطة على النحو الآتي: المقادير: لتر حليب .

أربعة بيضات.

كوب من السكر الأبيض.

أربعة ملاعق كبيرة كاكاو.

أربعة ملاعق نشا.

كوبان كريم شانتيه مع ربع كوب من السكر.

ملعقة فانيليا. كيفية الإعداد: افصلي بياض البيض عن الصفار.

قومي بإذابة النشا مع ربع كوب الحليب السائل.

ضعي باقي كمية الحليب على النار وضيفي إليها السكر وحركي المزيج بشكل جيد.

ضفي للمزيج صفار البيض مع التحريك والمزج جيدًا.

ضيفي إليهم خليط الحليب بالنشا مع التقليب.

حركي المزيج حتى يتكون لديك قوام كثيف ثم انزعي الوعاء من على النار واتركيه حتى يبرد.

اخفقي المزيج في الخلاط وضيفي خليط الحليب وحركي المزيج من الأسفل للأعلى لمنع دخول الهواء.

ضيفي إليه الكريم شانتيه واضربيهم مرة أخرى في الخلاط الكهربائي.

ثم ضعي المزيج في وعاء وغطيه وادخليه للفريزر حتى يتجمد.

اخرجيه بعد التجميد وضعيه في بولات الآيس كريم وزينيه بالفاكهة الطازج وادخليه الثلاجة مرة أخرى لمدة ساعة ثم يكون الآيس كريم جاهزًا للتقديم. الوسوم

طريقة عمل آيس كريم المانجو بالكريم شانتيه من أبرز الوصفات التي تبحث عنها كثير من السيدات. فيعمل الآيس كريم على ترطيب الجسم في درجات الحرارة العالية. يتم تحضير الآيس كريم بالعديد من الفاكهة ومن أشهى أنواع الفاكهة التي تكون مناسبة للمثلجات المانجو ولذلك سوف نتعرف على طريقة عمل آيس كريم المانحو بالكريم شانتيه . طريقة عمل آيس كريم المانجو بالكريم شانتيه طريقة عمل آيس كريم المانجو بالكريم شانتيه المكونات: 2 كوب مانجو مقطع لقطع صغيرة.

كوب من الكريمة المخفوقة.

ربع كوب من السكر.

ملعقة فانيليا. طريقة إعداد آيس كريم المانجو قومي بوضع المانجو بوعاء عميق والكريمة في وعاء أخر وادخليها الفريزر.

ثم اخرجيها وضيفي السكر عليها مع الخفق وضيفي المانجو على الكريمة والفانيليا واخفقي المكونات جيدًا.

أدخلي المكونات للثلاجة.

اخرجيه من الثلاجة بعد ساعة واضربيهم بالخلاط ثم أدخليه الفريزر للتجميد.

قدميه في بولات الآيس كريم وعليه صوص الشكولاتة المحبب.

بإمكانك استخدام أي فاكهة أخرى بنفس الطريقة. طريقة عمل آيس كريم الحليب طريقة إعداد آيس كريم المانجوطريقة عمل آيس كريم الحليب تعتبر آيس كريم الحليب من المرطبات المناسبة لفصل الصيف ويمكن الإعداد بخطوات بسيطة على النحو الآتي: المقادير: لتر حليب .

أربعة بيضات.

كوب من السكر الأبيض.

أربعة ملاعق كبيرة كاكاو.

أربعة ملاعق نشا.

كوبان كريم شانتيه مع ربع كوب من السكر.

ملعقة فانيليا. كيفية الإعداد: افصلي بياض البيض عن الصفار.

قومي بإذابة النشا مع ربع كوب الحليب السائل.

ضعي باقي كمية الحليب على النار وضيفي إليها السكر وحركي المزيج بشكل جيد.

ضفي للمزيج صفار البيض مع التحريك والمزج جيدًا.

ضيفي إليهم خليط الحليب بالنشا مع التقليب.

حركي المزيج حتى يتكون لديك قوام كثيف ثم انزعي الوعاء من على النار واتركيه حتى يبرد.

اخفقي المزيج في الخلاط وضيفي خليط الحليب وحركي المزيج من الأسفل للأعلى لمنع دخول الهواء.

ضيفي إليه الكريم شانتيه واضربيهم مرة أخرى في الخلاط الكهربائي.

ثم ضعي المزيج في وعاء وغطيه وادخليه للفريزر حتى يتجمد.

اخرجيه بعد التجميد وضعيه في بولات الآيس كريم وزينيه بالفاكهة الطازج وادخليه الثلاجة مرة أخرى لمدة ساعة ثم يكون الآيس كريم جاهزًا للتقديم.

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