طريقة جديدة لعمل الدجاج بالكاري والزبادي على طريقة اشهر المطاعم الهندية بطريقة سهلة والطعم روعة

طريقة جديدة لعمل الدجاج بالكاري والزبادي على طريقة اشهر المطاعم الهندية، إن وجبة الدجاج بالكاري والزبادي ذات أصل هندي حيث يشتهر الكاري في أغلب المأكولات الهندية وهي وجبة رئيسية في الهند ولذا من شهرتها ترغب الكثير من الأمهات بتجربتها كنوع مختلف من الوجبات التي يمكن تحضيرها في المنزل بالعديد من المكونات السهلة.

طريقة جديدة لعمل الدجاج بالكاري والزبادي على طريقة اشهر المطاعم الهندية بطريقة سهلة

مكونات دجاج بالكاري والزبادي

دجاجة مقطعة إلى 5 أجزاء.

3 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت ذرة.

1 بصلة كبيرة الحجم مفرومة.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

نصف لتر مرق دجاج.

4 ملعقة صغيرة من بودرة الكاري.

ربع ملعقة كبيرة سكر.

6 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

حزمه كزبره مفرومه فرم ناعم.

2 ملعقة صغيرة من رب البندورة.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

رشه فلفل اسود.

مكعب مرق دجاج.

2 كوب أرز.

ليمونه واحده.

طريقة تحضير دجاج بالكاري والزبادي

غسل الدجاج جيدا بالليمون والملح والفلفل الأسود.

في مقلاة يتم وضع الزيت حتى يسخن ثم إضافة قطع الدجاج وتقليبها لعدة دقائق حتى يتغير لونها ثم رفعها من على النار ثم وضعها في طبق جانبا.

في مقلاة يتم وضع البصل والثوم والتقليب حتى يتغير لونهما ثم إضافة بعارات الكاري والصلصة ورب البندورة.

إضافة الفلفل الأسود والملح ومكعب مرق الدجاج.

إضافة الدجاج وتركها لمدة 50-60 دقيقة حتى تنضج.

إخراج الدجاج وتركه الصلصة على النار حتى يصبح قوامها كثيف ثم رفع الوعاء من على النار وإضافة قليل من اللبن الزبادي.

تقليب المكونات حتى تمتزج ثم إضافتها على قطع الدجاج وتزيين الطبق بالكزبرة.

في قدر يتم وضع قليل من الزيت وقليل من الشعرية وتحميصها ثم وضع 2 كوب ماء حتى يغلى ثم وضع الأرز وتهدئة النار وتركه حتى ينضج وتقديمه مع الدجاج بالكاري.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا وقد ذكرنا كيفية تحضير الدجاج بالكاري والزبادي على الطريقة الهندية بأسهل المكونات والتي تتميز بطعمها المختلف عن الطعام المصري كما أنها وجبة مختلفة ووضعها على المائدة وتناولها مع العائلة.