هل الشاي الأخضر يسبب الإمساك؟ بشكل عام فإن للشاي الأخضر خصائث ملينة وفوائد عدة على الجهاز الهضمي والإخراجي.

إلا أنه يمكن أن يسبب الإمساك، ويحدث ذلك عند الإفراط في شربه خاصة لدى متبعي الحميات الغذائية بهدف إنقاص الوزن، حيث يؤدي الإفراط في شرب الشاي الأخضر إلى اضطرابات في الهضم ينتج عنه حدوث الإمساك، وكذلك إذا شرب على معدة فارغة أيضًا. فيما عدى ذلك فيمكن الاستفادة من فوائده المهمة للصحة وهي في التالي.

فوائد الشاي الأخضر:

عدد موقع "ويب طب" مجموعة من فوائد شرب الشاي الأخضر باعتدال يوميًا وهي:

الشاي الأخضر يحتوي على ملين طبيعي يساعد في التخلص من الإمساك.

شرب الشاي الأخضر بين الوجبات يساهم في فعال علاج الصداع.

للشاي الأخضر خواص مهدئة وهو يساهم في الاسترخاء كما أنه يقي من حالات الاكتئاب البسطة.

يعرف عن الشاي الأخضر غناه بمضادات الأكسدة المتنوعة ومن فوائدها مقاومة الأمراض السرطانية.

أرتبط شرب الشاي الأخضر بتعزيز عملية الأيض وحرق الدهون وبالتالي خسارة الوزن.

الشاي الأخضر وبسبب احتوائه على مضادات التهاب ومعادن متنوعة فإنه يساهم في حماية القلب والشرايين من الأمراض.

بما أن الشاي الأخضر يعمل على حرق الدهون فإنه يساعد على خفض الكولسترول الضار في الجسم والتخفيف من مضاعفاته.

من فوائد الشاي الأخضر لكبار السن أن يحمي من مرض الزهايمر.

العناصر المضادة للأكسدة في الشاي الأخضر تحارب الجذور الحرة الضارة التي يمكن أن تتسب في تلف الأنسجة والأعضاء.

الشاي الأخضر يحمي الجسم من تأثير التعرض للإشعاع، وتلوث الهواء.

من فوائد الشاي الأخضر تحسين البشرة والجلد ومقاومة تسارع الشيخوخة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.