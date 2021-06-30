خضروات وفواكه قليلة السكر ومهمة للصحة

الفاكهة والخضروات دوت الخليج قاعدة الهرم الغذائي وأهم عناصر التغذية، ويجب أن تكوَن الكمية الأكبر في أي وجبة غذائية، كونها غنية بمختلف العناصر الغذائية الرئيسية التي يحتاجها جسم الإنسان. وتنوع الخضروات و الفواكه يتيح لنا الاختيار فيما بينها حسب ما يناسبنا أكثر، ومن منطلق ذلك ينصح الخبراء والمختصين البالغين باختيار الخضروات والفواكه ذات السكريات القليلة كونها تتناسب مع مختلف الأجسام ومختلف الحالات الصحية.

أورد موقع "مصراوي" نقلًا عن "stylecraze" قائمة بأهم الفواكه والخضروات منخفضة السكر بالإضافة إلا أنها مليئة بعناصر غذائية مهمة منها الألياف والماء مما يجعلها مفيدة في فترة الصيف.

خضروات وفواكه قليلة السكر

التفاح : قليل السعرات الحرارية وغني بالكربوهيدرات والألياف وقليل السكريات ومن فوائده المساعدة في السيطرة على مرض السكري وتحسين عمل وأداء الجهاز الهضمي وكذلك تقوية العظام.

قليل السعرات الحرارية وغني بالكربوهيدرات والألياف وقليل السكريات ومن فوائده المساعدة في السيطرة على مرض السكري وتحسين عمل وأداء الجهاز الهضمي وكذلك تقوية العظام. الفراولة : قليلة السعرات الحرارية وغنية بالألياف ومضادات الأكسدة وكذلك فيتامين سي وعدد من المعان ومنها البوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم.

قليلة السعرات الحرارية وغنية بالألياف ومضادات الأكسدة وكذلك فيتامين سي وعدد من المعان ومنها البوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم. الخيار: الماء والألياف وانخفاض السكر من أهم مميزات الخيار، لذلك هو من أفضل الأطعمة في فترة الصيف.

الماء والألياف وانخفاض السكر من أهم مميزات الخيار، لذلك هو من أفضل الأطعمة في فترة الصيف. البروكلي: يعد البروكلي من أفضل الخضروات الصليبية الخضراء وهو غني بالألياف والكلوروفيل والمعادن الرئيسية ومنها الكالسيوم والحديد والفوسفور والزنك والبوتاسيوم هذا بالإضافة إلى الفيتامينات التي ترفع من مناعة الجسم وتقي من أمراض الصيف ومنها فيتامين سي وفيتامين ج وفيتامين د.

يعد البروكلي من أفضل الخضروات الصليبية الخضراء وهو غني بالألياف والكلوروفيل والمعادن الرئيسية ومنها الكالسيوم والحديد والفوسفور والزنك والبوتاسيوم هذا بالإضافة إلى الفيتامينات التي ترفع من مناعة الجسم وتقي من أمراض الصيف ومنها فيتامين سي وفيتامين ج وفيتامين د. الجروب فروت : يحتوي على كمية جيدة من الماء والألياف وكمية قليلة من السكر ومضادات الأكسدة، كما أنه غني بفيتامين أ و ج لذلك بصنف من الفواكه الصحية.

يحتوي على كمية جيدة من الماء والألياف وكمية قليلة من السكر ومضادات الأكسدة، كما أنه غني بفيتامين أ و ج لذلك بصنف من الفواكه الصحية. البرتقال: هو أحد أشهر أنواع الفواكه الصحية الصيفية ويعرف عنه أنه مليء بالماء والألياف وفيتامين سي والأهم أنه قليل السكر، هذا بالإضافة إلى احتوائه على مضادات طبيعية متعددة.

هو أحد أشهر أنواع الفواكه الصحية الصيفية ويعرف عنه أنه مليء بالماء والألياف وفيتامين سي والأهم أنه قليل السكر، هذا بالإضافة إلى احتوائه على مضادات طبيعية متعددة. السبانخ : قد يكون السبانخ أشهر الخضروات الورقية التي تصنف على أنها أغذية صحية، وذلك بسبب محتواه العالي من المعادن والألياف والماء بالإضافة إلى كونه قليل السكريات، لذلك ينصح بتناوله في الصيف.

قد يكون السبانخ أشهر الخضروات الورقية التي تصنف على أنها أغذية صحية، وذلك بسبب محتواه العالي من المعادن والألياف والماء بالإضافة إلى كونه قليل السكريات، لذلك ينصح بتناوله في الصيف. البطيخ: من أهم أنواع الفواكه الصيفية الصحية والشائعة كذلك، ويكثر تناوله بسبب غناه بالماء والألياف والفيتامينات وحتى المعادن.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.