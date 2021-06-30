فوائد البقدونس في الوقاية من فيروس كورونا

منذ انتشار جائحة فيروس كورونا في العالم ويسعى الأطباء والمختصون إلى إيجاد طرق للوقاية من هذا الفيروس الذي حصد ملايين الوفيات وأصاب عشرات الملايين، وبدأ العمل على التطعيم بناء على ذلك، ومن جانب آخر هرع مختصو التغذية في البحث من مكونات الطبيعة من حولنا لإيجاد ما يمكن إيجاده يقي من هذا الفيروس، وفي أحدث دراسة طبية وجد أن للبقدونس دور في ذلك، إليكم التفاصيل.

البقدونس وكورونا

نشر موقع webmd تقرير يحوي فوائد تناول البقدونس اعتمادًا على مكوناته الغذائية والكيميائية والمضادات الحيوية المتنوعة، وتلك العناصر الوفيرة وجد أن لها دور في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف التقرير أن للبقدونس فوائد عدة تخص كورونا وهي:

البقدونس غني بمواد مضادة للالتهابات تساعد السم في مقاومة العدوى الفيروسية ومنها فيروس كورونا.

الفيتامينات والمعادن المهمة في البقدونس مثل فيتامين سي وفيتامين ج والألياف والمعادن تعزز الجهاز المناعي الذي يقاوم الأمراض الخطيرة ومنها كوفيد 19.

البقدونس غني بمضادات للأكسدة تقي الجسم من الجذور الحرة التي تؤثر على المناعة وتضرها.

البقدونس غني بمركبات الفلافونويد والكاروتينات والكومارين وحمض الأسكوربيك وهي عناصر تساعد في مقاومة الإصابة بفيروس كورونا.

كما عدد التقرير فوائد البقدونس الصحية العامة وهي:

مكافحة الالتهابات وأمراضها.

تقوية العظام بسبب غناه بعنصر الكالسيوم.

علاج التهابات المسالك البولية.

غناه بفيتامين سي الذى يعزز جهاز المناعة ضد الأمراض المعدية والأمراض الموسمية.

غني مضادات الأكسدة التي تقاوم الأمراض السرطانية.

البقدونس يحتوي على مركبات البيتا كاروتين واللوتين تقي من أمراض الرئة.

تحسين عمل وأداء الجهاز الهضمي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.